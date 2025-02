DISPUTA

STJ vai decidir se filho de Cravinhos pode excluir o pai da sua vida com anulação

Jovem ganhou em decisão do TJ do Paraná, mas o pai recorreu a instâncias superiores

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisa na terça-feira (18) o pedido de Rafael (nome fictício), filho de Cristian Cravinhos, para excluir o pai de sua vida. Rafael, que já obteve na Justiça do Paraná a anulação da paternidade de Cravinhos, agora enfrenta o recurso de seu pai no STJ. As informações são do portal Metrópoles. >