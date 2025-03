ENTREVISTA

Cristian Cravinhos diz por que aceitou matar os Richthofen: 'Não sei dizer não'

Condenado pelo crime, ele agora está em liberdade e fala da relação ruim com os filhos

"Até hoje tenho dificuldade de dizer 'não'", diz Cristian Cravinhos de Paula e Silva, 49, após 22 anos preso pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, ao tentar explicar porque aceitou participar do crime. Libertado há 18 dias, ele enfrenta o peso de uma família que o rejeita: os dois filhos - um de 27 anos que removeu judicialmente seu nome dos documentos e uma adolescente de 14 que cortou contato ao descobrir o passado criminoso do pais.>

Questionado sobre sua participação no assassinato de 2002, ao lado do irmão Daniel e de Suzane, sua resposta foi contundente: >

Ao contrário do irmão Daniel, que removeu o sobrenome "Cravinhos", ele se recusa a abrir mão da identidade: "Vou honrar meu sobrenome até o final. Caí com esse nome e vou me levantar com ele".>