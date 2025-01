EU, HEIN...

Noiva de Daniel Cravinhos faz comentário bizarro em casamento e deixa convidados desconfortáveis

Nas redes sociais, ela publicou momento em que 'brinca' com amigos

Caroline Andrade, a agora esposa de Daniel Cravinhos, o ex-namorado que planejou a morte dos pais de Suzane von Richthofen junto com ela, fez um comentário desconfortável durante seu casamento, realizado no último sábado (25/01). Aos risos, a biomédica, que antes era amante dele, perguntou aos convidados do casamento se eles haviam dado um abraço em seus respectivos pais, pois iria “sumir” com eles. >