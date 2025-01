GRAVE

Geisy Arruda expulsa namorado de casa e mostra vídeo sendo ameaçada: 'Senti medo'

Influenciadora fez longo desabafo e revelou que bancava o namorado: 'até o cigarro era eu que pagava'

Fernanda Varela

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 11:45

Geisy Arruda Crédito: Reprodução

A influenciadora Geisy Arruda usou suas redes sociais para desabafar. Ela conta que sofreu ameaças do seu ex-namorado, Rodrigo Adão, e que decidiu expulsá-lo de casa.>

“Ontem eu convidei o Rodrigo Adão a se retirar da minha casa por falta de respeito, por muitos motivos, porque ele é maluco. Ontem eu senti um medo que eu não quero mais sentir nunca mais na minha vida. E eu descobri também que tudo que eu fiz por ele em relação principalmente a financeiro, que ele não merece, porque eu achava que, sabe aquelas pessoas que você fala assim: ‘Aquela pessoa só precisa de uma oportunidade’. Eu achava isso dele. Mas não é”, desabafou Geisy.>

A influenciadora ainda compartilhou um vídeo em que Rodrigo aparece fazendo ameaças: “O que você está fazendo comigo, você pode ter certeza que vai voltar contra você. Você verá o que será feito com a tua vida”, disse o paparazzi.>

Geisy também revelou que foi xingada pelo rapaz por motivos de ciúmes. “Ontem ele falou para mim, porque eu não quis dar a senha do celular para ele, porque ele estava com ciúmes do eletricista, ele disse que eu ia ficar velha, ressecada, feia, que eu ia ficar murcha e que ninguém ia me querer, que eu nunca ia conseguir ninguém que me amasse e que eu nunca ia conseguir ter uma família. Ele foi escroto”, relatou a influenciadora.>

“Então já que eu preciso comprar lubrificante, porque vou ficar tão seca e flácida, você me paga, porque quem pagou o advogado fui eu, quem pagou a pensão do mês de janeiro fui eu, e quem sugeriu o acordo de valores fui eu, para ele não ser preso”, contou Geisy. Rodrigo devia R$ 28 mil de pensão para a filha de 8 anos.>

Ela também relatou sobre gastos com objetos pessoais e até processos legais. “Como quem fez milhares de coisas para ele, eu vou colocar no caderno, só de passagem, sapatos, computador, roupas, processo, Pix, estamos falando de R$ 50 mil para mais, que é muito mais do que a pensão que você está pedindo. Só para você saber de onde era a fonte, que agora secou”, disse Geisy, em aviso à mãe da filha de Rodrigo Adão, Soraia Ferreira Silva.>

Ainda nos stories, Geisy desabafou que o ex vivia em condições financeiras precárias, morando em cima de um córrego na comunidade da Rocinha, no Rio, e que quis ajudar. “Eu juro que eu acreditava que ele só precisava de uma oportunidade, porque às vezes as pessoas não nascem com oportunidades, ainda mais num sistema como o nosso, onde a desigualdade social é tão grande. Para mim ele só precisava de uma oportunidade, mas ontem, quando eu tive medo de ser agredida, que eu expulsei ele da minha casa e que eu olhei para trás, as contas dele estão bloqueadas, está com mandado de prisão em aberto e eu do lado dele segurando a bronca, porque na minha cabeça ele só precisava de uma oportunidade, de um empurrão”, disse Geisy.>

Em outro momento, Geisy disse que também foi traída pelo ex. “Mas tem muita coisa, ele já me traiu também, tem muita coisa que eu perdoei, que passou, enfim, a planilha vai vir para ele. Só que ontem, quando ele jogou na minha cara que eu nunca vou ser amada, que eu tenho prazo de validade… acabou.”>