BBB 25

Novo casal? Aline Patriarca e Diogo trocam carícias e sister pede beijo

A baiana surpreende ao pedir beijo ao ator durante madrugada na área externa da casa

A madrugada desta terça-feira (28) no BBB 25 foi marcada por um clima de proximidade entre Aline Patriarca e Diogo Almeida. Deitados na área externa da casa, o ator e a policial baiana trocaram carícias e conversas íntimas, deixando os espectadores intrigados com um possível novo casal no reality. >