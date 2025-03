LIVRE

Caso Richthofen: Cristian Cravinhos é solto para cumprir restante da pena em liberdade

Juíza considerou bom comportamento do preso, que terá que cumprir algumas determinações fora da cadeia

Cristian Cravinhos, condenado pela morte do casal Richthofen, foi liberado na noite desta quarta-feira (5) após a Justiça autorizar que ele cumpra o restante da pena em regime aberto. Ele estava preso na Penitenciária "Dr. José Augusto Salgado", conhecida como P2 de Tremembé, no interior de São Paulo, onde cumpria pena no regime semiaberto. A decisão foi tomada pela juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté. As informações são do G1. >