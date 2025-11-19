ANTES E DEPOIS

Patrícia Abravanel mostra novo sorriso após procedimento malsucedido; confira

Apresentadora contou que precisou recorrer à antiga clínica da família para recuperar a naturalidade

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:00

Patrícia Abravanel abriu o jogo com os seguidores e contou que viveu uma situação bem frustrante ao tentar renovar as lentes de contato dos dentes. Adepta da técnica desde 2020, quando fez o procedimento com o dentista Rafael Puglisi, o famoso “dentista das celebridades”, morto em 2023, a apresentadora revelou que a troca recente não saiu como esperava.

Segundo Patrícia, tudo começou quando decidiu, por praticidade, procurar outro profissional para uma limpeza. Lá, acabou sendo convencida a trocar as lentes. A mudança, porém, chamou atenção imediatamente e não de um jeito positivo.

“Eu fiz o dente em 2020 com o Rafa. Nunca ninguém me perguntou se o dente era lente”, relembrou. “Aí fui a outro profissional, troquei… Não deu cinco dias e já me perguntaram: ‘Você colocou dente?’”.

O comentário serviu como alerta. Patrícia explicou que nunca buscou um visual artificial. “Eu não queria um sorriso fake. Queria que fosse natural, sem aquele aspecto de dente feito”, contou, dizendo que a falta de naturalidade a deixou bastante insatisfeita.

Incomodada com o resultado, ela decidiu retornar à clínica que já conhecia bem, a mesma que cuidou dos dentes de Silvio Santos por anos. Foi lá que encontrou o profissional Guy Puglisi, irmão de Rafael, para corrigir o que havia dado errado.