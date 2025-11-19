Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Patrícia Abravanel mostra novo sorriso após procedimento malsucedido; confira

Apresentadora contou que precisou recorrer à antiga clínica da família para recuperar a naturalidade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:00

Patrícia Abravanel
Patrícia Abravanel Crédito: Reprodução

Patrícia Abravanel abriu o jogo com os seguidores e contou que viveu uma situação bem frustrante ao tentar renovar as lentes de contato dos dentes. Adepta da técnica desde 2020, quando fez o procedimento com o dentista Rafael Puglisi, o famoso “dentista das celebridades”, morto em 2023, a apresentadora revelou que a troca recente não saiu como esperava.

Segundo Patrícia, tudo começou quando decidiu, por praticidade, procurar outro profissional para uma limpeza. Lá, acabou sendo convencida a trocar as lentes. A mudança, porém, chamou atenção imediatamente e não de um jeito positivo.

Leia mais

Imagem - Celso Freitas expõe mágoa com a Record e revela como soube da demissão: 'Não foi das melhores'

Celso Freitas expõe mágoa com a Record e revela como soube da demissão: 'Não foi das melhores'

Imagem - Alerta: Escorpião e mais 2 signos podem ter conversas e revelações intensas nesta quarta (19 de novembro)

Alerta: Escorpião e mais 2 signos podem ter conversas e revelações intensas nesta quarta (19 de novembro)

Imagem - Quem é Rinaldi Faria? Diretor é demitido do SBT e declaração sobre Silvio Santos volta à tona

Quem é Rinaldi Faria? Diretor é demitido do SBT e declaração sobre Silvio Santos volta à tona

“Eu fiz o dente em 2020 com o Rafa. Nunca ninguém me perguntou se o dente era lente”, relembrou. “Aí fui a outro profissional, troquei… Não deu cinco dias e já me perguntaram: ‘Você colocou dente?’”.

O comentário serviu como alerta. Patrícia explicou que nunca buscou um visual artificial. “Eu não queria um sorriso fake. Queria que fosse natural, sem aquele aspecto de dente feito”, contou, dizendo que a falta de naturalidade a deixou bastante insatisfeita.

Patrícia Abravanel mostra novo sorriso após procedimento malsucedido

Patrícia Abravanel por Reprodução
Patrícia Abravanel em foto de 2011, antes de colocar lentes nos dentes por Divulgação/SBT
Patrícia Abravanel em foto de novembro de 2024, quando era questionada: 'Colocou dente?' por Reprodução/Gabriel Cardoso/SBT
Patrícia Abravanel em novembro de 2024 e em novembro de 2025 por Reprodução/Gabriel Cardoso/SBT
Patrícia Abravanel em novembro de 2025: sorriso renovado por Reprodução/Gabriel Cardoso/SBT
Patricia Abravanel no Show do Milhão por Gabriel Cardoso/SBT
Patrícia Abravanel por Reprodução
Patrícia Abravanel por Reprodução
Patrícia Abravanel por Reprodução
1 de 9
Patrícia Abravanel por Reprodução

Incomodada com o resultado, ela decidiu retornar à clínica que já conhecia bem, a mesma que cuidou dos dentes de Silvio Santos por anos. Foi lá que encontrou o profissional Guy Puglisi, irmão de Rafael, para corrigir o que havia dado errado.

“Agora estou com o dente mais natural, feito sob medida”, afirmou aliviada, mostrando o novo sorriso e destacando que finalmente voltou a se sentir confortável com o visual.

Leia mais

Imagem - Home office: 6 sugestões para diferentes estilos de casa

Home office: 6 sugestões para diferentes estilos de casa

Imagem - Torta de frango: 3 receitas caseiras fáceis para o lanche da tarde

Torta de frango: 3 receitas caseiras fáceis para o lanche da tarde

Imagem - Receitas com espinafre: 5 pratos saudáveis e deliciosos para o almoço 

Receitas com espinafre: 5 pratos saudáveis e deliciosos para o almoço 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Patricia Abravanel comete gafe e entrega resposta 'de bandeja' no Show do Milhão: 'O que eu fiz?'

Porta da Esperança volta ao SBT com Patrícia Abravanel; veja como se inscrever

Falas sinceronas de Patrícia Abravanel são cortadas do Troféu Imprensa

Xuxa dá indireta ao vivo e deixa Patrícia Abravanel sem graça: 'Dá vontade de dar um soco'

Patricia Abravanel chora no SBT no dia do aniversário de Silvio Santos e faz homenagem

Tags:

Patrícia Abravanel Estética Sbt Dentista Dente

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Despertar espiritual: Revelações poderosas atingem 3 signos a partir desta quarta (19 de novembro)

Despertar espiritual: Revelações poderosas atingem 3 signos a partir desta quarta (19 de novembro)
Imagem - O mito é real? O que está por trás da recomendação de que manga com leite faz mal

O mito é real? O que está por trás da recomendação de que manga com leite faz mal

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores
01

Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores

Imagem - Grupo empresarial é alvo de investigação por sonegar mais de R$ 13 milhões em impostos na Bahia
02

Grupo empresarial é alvo de investigação por sonegar mais de R$ 13 milhões em impostos na Bahia

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões
03

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Imagem - Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador
04

Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador