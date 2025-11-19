Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prepare-se: Leão e mais 3 signos podem receber uma notícia que muda tudo ainda hoje (19 de novembro)

O céu prepara reviravoltas que prometem destravar áreas paradas da vida de alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 20:00

Signos podem atrair energias sombrias
Signos podem atrair energias sombrias Crédito: Shutterstock

Nesta quarta-feira (19), o dia já amanhece com aquele clima que você sente antes de saber o motivo. O Sol firme em Sagitário abre caminhos, expande horizontes e traz coragem mas é o encontro nada delicado entre Mercúrio e Urano que aciona o verdadeiro gatilho do dia.

É energia de virada, de insight e de notícia que ninguém pediu, mas que muda tudo, também.

O céu não está brincando: é como se apertasse um botão de atualizar dentro de você, empurrando velhas ideias para longe e trazendo decisões que antes pareciam distantes.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números da sorte para cada signo nesta quarta (19) em dia de virada energética

Vai jogar na loteria? Números da sorte para cada signo nesta quarta (19) em dia de virada energética

Imagem - Atriz de 'Três Graças' mostra foto rara antes da transição de gênero; confira

Atriz de 'Três Graças' mostra foto rara antes da transição de gênero; confira

Imagem - 'Revivo o pior dia da minha vida': mãe de Isabella Nardoni desabafa após série 'Tremembé'

'Revivo o pior dia da minha vida': mãe de Isabella Nardoni desabafa após série 'Tremembé'

Esse movimento pode se manifestar em mensagens inesperadas, convites de última hora, oportunidades que surgem do nada ou até verdades que você finalmente admite para si.

Entre todos os signos, quatro recebem essa vibração de forma mais direta e podem viver um momento de virada hoje:

  • Áries: Uma revelação profissional muda o rumo de algo que você vinha empurrando.

  • Gêmeos: Uma conversa mexe com decisões que você acreditava fechadas.

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
1 de 12
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual

  • Leão: Um giro social inesperado muda sua agenda e seu humor.

  • Aquário: Uma ideia brilhante surge do nada e vira solução.

Se uma notícia bater na sua porta hoje, não estranhe. Ela é o primeiro passo de algo maior.

Leia mais

Imagem - 5 fatos sobre a dislexia que você precisa conhecer

5 fatos sobre a dislexia que você precisa conhecer

Imagem - Madeira escura: saiba como usar essa tendência na arquitetura

Madeira escura: saiba como usar essa tendência na arquitetura

Imagem - Sedentarismo é o novo cigarro: entenda como ele afeta o coração

Sedentarismo é o novo cigarro: entenda como ele afeta o coração

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cor e número da sorte: o dia hoje (19 de novembro) favorece mudanças inteligentes e decisões mais leves para cada signo

Horóscopo de quarta (19/11); veja previsões para seu signo

A virada chega, a tensão se dissolve: 3 signos finalmente encerram uma fase difícil nesta quarta-feira (19 de novembro)

O dia de hoje (19 de novembro) traz descobertas internas e decisões mais conscientes para todos os 12 signos

Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Saiba de onde vem a fortuna da mulher mais rica do mundo, que não herdou nada

Saiba de onde vem a fortuna da mulher mais rica do mundo, que não herdou nada
Imagem - Baco Exu do Blues lança novo álbum: 'Eu sou a nova Tropicália'

Baco Exu do Blues lança novo álbum: 'Eu sou a nova Tropicália'

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (19 de novembro) é O Buquê: um dia de alegrias simples, beleza e boas surpresas
01

Carta do Baralho Cigano desta quarta (19 de novembro) é O Buquê: um dia de alegrias simples, beleza e boas surpresas

Imagem - Resultado da Lotofácil 3542, desta quarta-feira (19)
02

Resultado da Lotofácil 3542, desta quarta-feira (19)

Imagem - Cor e número da sorte: o dia hoje (19 de novembro) favorece mudanças inteligentes e decisões mais leves para cada signo
03

Cor e número da sorte: o dia hoje (19 de novembro) favorece mudanças inteligentes e decisões mais leves para cada signo

Imagem - Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)
04

Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)