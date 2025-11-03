Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Primeira farmácia do Brasil exclusiva para cannabis é inaugurada; saiba mais

A unidade oferece produtos a pronta entrega

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17:32

Primeira farmácia do Brasil exclusiva para cannabis é inaugurada; saiba mais
Primeira farmácia do Brasil exclusiva para cannabis é inaugurada; saiba mais Crédito: Divulgação

A primeira farmácia do Brasil especializada exclusivamente em cannabis medicinal foi inaugurada nesta segunda-feira (3), em Curitiba, no Paraná. A unidade oferece produtos a pronta entrega. A Cannabis Company nasce com o propósito de ampliar o acesso a tratamentos com canabidiol (CBD), composto da planta Cannabis sativa que não possui efeitos psicoativos e atua no sistema endocanabinoide, auxiliando na regulação da dor, do sono, do humor e da resposta imunológica.

Mais do que uma farmácia, a Cannabis Company quer ser um ponto de conexão entre pacientes, médicos e informação de qualidade. A proposta é oferecer não apenas o produto, mas também acolhimento, orientação e conhecimento sobre o uso terapêutico da cannabis. “Muitos ainda têm dúvidas e receios. Queremos ser um espaço de confiança, que ajude a quebrar preconceitos e a guiar os pacientes nesse processo”, informa uma das fundadoras, Michele Farran.

Após oito anos, loja pioneira de cultivo urbano de cannabis medicinal fecha as portas em Salvador

Após oito anos, loja pioneira de cultivo urbano de cannabis medicinal fecha as portas em Salvador por Arison Marinho
Após oito anos, loja pioneira de cultivo urbano de cannabis medicinal fecha as portas em Salvador por Arison Marinho
Após oito anos, loja pioneira de cultivo urbano de cannabis medicinal fecha as portas em Salvador por Arison Marinho
Após oito anos, loja pioneira de cultivo urbano de cannabis medicinal fecha as portas em Salvador por Arison Marinho
Após oito anos, loja pioneira de cultivo urbano de cannabis medicinal fecha as portas em Salvador por Arison Marinho
1 de 5
Após oito anos, loja pioneira de cultivo urbano de cannabis medicinal fecha as portas em Salvador por Arison Marinho

Diagnosticada com artrite reumatoide, Michele passou anos em busca de alívio nos tratamentos convencionais — até conhecer o canabidiol. A melhora foi tão significativa que transformou sua qualidade de vida, devolvendo energia, mobilidade e bem-estar. “Foi uma mudança completa. E, mais do que isso, um chamado para ajudar outras pessoas a descobrirem essa alternativa com segurança e orientação”, conta Michele. A vivência pessoal foi o pontapé inciial para que ela criasse a farmácia.

Responsável técnica da Cannabis Company, a farmacêutica Tarsila Tomaz Lins Couto destaca que o canabidiol é cada vez mais reconhecido pela comunidade científica e médica como um aliado em diferentes tratamentos. “Os usos mais conhecidos envolvem o controle da dor crônica, como nas artrites e neuropatias, além do tratamento de epilepsia, esclerose múltipla e náuseas. Também há resultados promissores em doenças neurológicas, como Alzheimer e Parkinson, e em distúrbios emocionais como ansiedade, depressão e insônia”, explica.

A Cannabis Company seguirá integralmente as normas da RDC 327/2019, disponibilizando todos os tipos de canabidiol autorizados com prescrição e orientação médica. Os produtos terão origem rastreável e certificação de qualidade, provenientes de laboratórios de referência como Green Care, Green, Herbarium, Biofarma, Ease Labs e Prati-Donaduzzi. “Nosso compromisso é com a transparência e a segurança. Seguiremos cada norma, de A a Z, para garantir qualidade e confiança aos pacientes”, completa Tarsila.

Mais recentes

Imagem - Inmet emite alerta de temporal para oito estados brasileiros

Inmet emite alerta de temporal para oito estados brasileiros
Imagem - Fim do IPTV? Entenda operação que tirou do ar mais de 30 streamings piratas

Fim do IPTV? Entenda operação que tirou do ar mais de 30 streamings piratas
Imagem - Pai confessa ter matado filho autista de 11 anos asfixiado: 'Não tem justificativa'

Pai confessa ter matado filho autista de 11 anos asfixiado: 'Não tem justificativa'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada