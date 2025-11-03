MEDICINAL

Primeira farmácia do Brasil exclusiva para cannabis é inaugurada; saiba mais

A unidade oferece produtos a pronta entrega

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17:32

Primeira farmácia do Brasil exclusiva para cannabis é inaugurada; saiba mais Crédito: Divulgação

A primeira farmácia do Brasil especializada exclusivamente em cannabis medicinal foi inaugurada nesta segunda-feira (3), em Curitiba, no Paraná. A unidade oferece produtos a pronta entrega. A Cannabis Company nasce com o propósito de ampliar o acesso a tratamentos com canabidiol (CBD), composto da planta Cannabis sativa que não possui efeitos psicoativos e atua no sistema endocanabinoide, auxiliando na regulação da dor, do sono, do humor e da resposta imunológica.

Mais do que uma farmácia, a Cannabis Company quer ser um ponto de conexão entre pacientes, médicos e informação de qualidade. A proposta é oferecer não apenas o produto, mas também acolhimento, orientação e conhecimento sobre o uso terapêutico da cannabis. “Muitos ainda têm dúvidas e receios. Queremos ser um espaço de confiança, que ajude a quebrar preconceitos e a guiar os pacientes nesse processo”, informa uma das fundadoras, Michele Farran.

Diagnosticada com artrite reumatoide, Michele passou anos em busca de alívio nos tratamentos convencionais — até conhecer o canabidiol. A melhora foi tão significativa que transformou sua qualidade de vida, devolvendo energia, mobilidade e bem-estar. “Foi uma mudança completa. E, mais do que isso, um chamado para ajudar outras pessoas a descobrirem essa alternativa com segurança e orientação”, conta Michele. A vivência pessoal foi o pontapé inciial para que ela criasse a farmácia.

Responsável técnica da Cannabis Company, a farmacêutica Tarsila Tomaz Lins Couto destaca que o canabidiol é cada vez mais reconhecido pela comunidade científica e médica como um aliado em diferentes tratamentos. “Os usos mais conhecidos envolvem o controle da dor crônica, como nas artrites e neuropatias, além do tratamento de epilepsia, esclerose múltipla e náuseas. Também há resultados promissores em doenças neurológicas, como Alzheimer e Parkinson, e em distúrbios emocionais como ansiedade, depressão e insônia”, explica.