CV usa 'jacaré do tráfico' para torturar rivais e sumir com corpos

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o réptil aparece dentro de uma caixa d’água, em meio a supostos restos mortais

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 21:00

Jacaré do CV
Jacaré do CV Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Um vídeo macabro que circula nas redes sociais mostra um jacaré, dentro de uma caixa d’água, devorando o que seriam pedaços de um corpo humano. As imagens foram atribuídas à facção criminosa Comando Vermelho (CV), que estaria utilizando os animais para intensificar a tortura contra rivais e até mesmo na ocultação de cadáveres.

Essa não é a primeira vez que o réptil é apontado como um aliado da facção em seus ritos macabros. Em julho deste ano, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) apreendeu um filhote de jacaré na comunidade do Mandela, em Manguinhos, na zona norte do estado.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.

Cv rio de Janeiro Comando Vermelho

