Famílias com renda mensal de até R$ 9,6 mil já podem financiar a reforma da casa com juros reduzidos

Caixa Econômica Federal começou nesta segunda-feira (3) as contratações do Programa Reforma Casa Brasil

  Perla Ribeiro
  Agência Brasil

  • Perla Ribeiro

  • Agência Brasil

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 19:25

Reforma
Reforma Crédito: Shutterstock

As famílias que possuem renda mensal de até R$ 9,6 mil já podem financiar a reformas de casa ou do apartamento com juros reduzidos. A Caixa Econômica Federal começou nesta segunda-feira (3) as contratações do Programa Reforma Casa Brasil, iniciativa que oferece crédito para reforma e ampliação de moradias em todo o país. O programa faz parte do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e prevê a destinação de R$ 30 bilhões do Fundo Social para famílias dentro dessa faixa de renda. 

O acesso e a simulação das condições de financiamento podem ser feitos diretamente pelo site da Caixa. Entre as principais melhorias possíveis estão reparos em telhados, pisos, instalações elétricas e hidráulicas, além de obras de acessibilidade ou ampliação do imóvel. As famílias com renda superior a R$ 9,6 mil por mês terão acesso a outra linha de crédito para a reforma de moradias, com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). 

Desenvolvido pelo Ministério das Cidades, em parceria com o Ministério da Fazenda e a Caixa, o programa deve beneficiar 1,5 milhão de famílias em todo o Brasil. O crédito pode ser usado para compra de materiais de construção, contratação de mão de obra, projetos e orientação técnica. As contratações podem ser iniciadas pelo site da Caixa. A finalização ocorre pelo aplicativo Caixa, para quem tem conta no banco, ou em uma agência, no caso de famílias com mais de um integrante com renda ou que não possuam conta. Não é exigida garantia do imóvel para essas faixas de renda.

Programa é dividido em duas faixas de renda; veja como funciona

  • Faixa Reforma 1: famílias com renda de até R$ 3,2 mil;
  • Faixa Reforma 1: juros de 1,17% ao mês, até R$ 30 mil de crédito;
  • Prazo: de 24 a 60 meses, nas duas faixas
  • O valor é liberado em duas etapas: 90% na contratação e 10% após o envio de fotos que comprovem a execução da reforma, via aplicativo da Caixa

  • Faixa Reforma 2: famílias com renda entre R$ 3.200,01 e R$ 9,6 mil
  • Faixa Reforma 2: juros de 1,95% ao mês, mesmos limites e prazos
  • Prazo: de 24 a 60 meses, nas duas faixas
  • O valor é liberado em duas etapas: 90% na contratação e 10% após o envio de fotos que comprovem a execução da reforma, via aplicativo da Caixa

Linha para renda acima de R$ 9,6 mil

Famílias com renda superior ao limite do MCMV também podem acessar crédito por meio da linha Reforma Casa com Garantia de Imóvel Caixa, que utiliza recursos do SBPE. Nessa modalidade, a Caixa financia valores a partir de R$ 30 mil, podendo chegar a 50% do valor do imóvel e o prazo de pagamento é de 60 a 180 meses. Já os juros vão de de 1,33% a 1,95% ao mês. Nessa modalidade, o imóvel é dado em garantia, e a contratação pode ser feita em agências da Caixa ou por correspondentes parceiros. Interessados podem verificar a elegibilidade, simular condições e obter orientações no site do Reforma Casa Brasil ou diretamente pelo aplicativo da Caixa.

