DESESPERO

Davi Brito passa perrengue com carro durante viagem: 'De novo!'

Ex-BBB relatou situação nas redes sociais

Voltando de São Paulo para Salvador após participação ao vivo no programa Domingo Legal do SBT, Davi Brito passou poucas e boas. O ex-BBB mostrou nas redes sociais que ao pousar no aeroporto da capital baiana e pegar seu carro, o veículo apresentou um problema no pneu e o deixou na mão. Segundo ele, esse inconveniente já é recorrente e, desta vez, atrasou seu retorno para casa às vésperas do São João.>