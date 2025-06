AÇÃO SOCIAL

Davi Brito e irmã vão às ruas de Salvador distribuir alimentos e roupas: 'Todo dia 11'

Ex-BBB iniciou projeto para ajudar a população mais vulnerável da cidade

Davi garantiu que o projeto acontecerá todo dia 11 para quem ajudar quem precisa. “A partir de hoje todo o dia 11 de cada mês vamos estar nas ruas”, disse em vídeo de divulgação do projeto, compartilhado no Instagram oficial do campeão BBB 24.>