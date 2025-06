SPOILER

'Dona de Mim': Leona ameaça crianças para proteger Sofia

Novela vai ao ar na TV Globo a partir das 19h30

Os próximos capítulos de Dona de Mim prometem movimentar a rotina de Sofia (Elis Cabral), que vai enfrentar um desafio na escola após perder o apoio de Danilo (Felipe Simas). O motorista decide pedir demissão, deixando a menina arrasada. Sem carro particular, ela precisará voltar a usar a van escolar — o que a deixa indignada. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir desta sexta-feira (13). >

Para equilibrar as coisas, Leona também usa uma boa dose de diplomacia com os pequenos: "Agora, se vocês se comportarem, amanhã eu trago bolo de chocolate pra todo mundo. E com calda de brigadeiro!". O anúncio muda o clima imediatamente e as crianças comemoram.>