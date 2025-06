SPOILER DE HOJE

'Dona de Mim': Jaques chantageia Abel com resultado de DNA

Novela das 7 é exibida a partir das 19h30 na TV Globo

Já com o resultado do exame de DNA de Sofia (Elis Cabral) em mãos, Jaques (Marcello Novaes) irá confrontar Abel (Tony Ramos) sobre a negativa da paternidade e ameaçará expor a verdade em "Dona de Mim". As cenas do confronto entre os irmãos irá ao ar no capítulo desta quarta-feira (11). Na ocasião, Jacques vai chantagear pedindo algo em troca de não abrir ao mundo que ele não é pai biológico de Sofia (Elis Cabral). >