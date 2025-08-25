Acesse sua conta
Ludmilla rebate internauta que debochou de seu inglês em show nos EUA e revela cachê

Cantora se apresentou no Festival Mutha, em Nova York

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 17:12

Ludmilla rebate comentário criticando seu inglês  Crédito: Reprodução/X

Durante sua apresentação como atração principal do Festival Mutha, em Nova York, Ludmilla foi alvo de deboches nas redes sociais por falar inglês no palco. No vídeo compartilhado por um homem, ela aparece cumprimentando o público:

"Como vocês estão? É um prazer estar aqui. É um festival lindo, com uma plateia linda. Eu sou Ludmilla e estou muito feliz."

O rapaz postou o vídeo com a legenda: "Impossível não rir, desculpa", e alguns seguidores fizeram comentários irônicos sobre o inglês da cantora.

Ludmilla, no entanto, não se intimidou e respondeu com bom humor, destacando o sucesso financeiro de sua apresentação: "Sabe fazer conta? Eu também tô rindo muito com 300 mil dólares a mais na conta por 1 hora."

Segundo informações, a artista recebeu cerca de R$ 1,6 milhão pelo show. Ludmilla ainda marcará presença no The Town 2025, se apresentando no Palco The One no domingo, 14 de setembro, último dia do festival.

A cantora, que já acumula diversos hits e premiações, provou que além do talento musical, também sabe lidar com críticas e comentários negativos nas redes sociais.

