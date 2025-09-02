NOVIDADE

'Vale Tudo' terá casal gay surpreendente, diz colunista; saiba qual é

Trama das 9 promete reviravolta em vida de personagem

Elis Freire

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 20:41

Vale Tudo Crédito: Divulgação

Um novo casal se formará na trama de "Vale Tudo", remake de autoria de Manuela Dias no ar na TV Globo. Após críticas, a autora teria resolvido dar um resposta ao criar mais profundidade e novos acontecimentos na história de um personagem, com direito a um romance. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Léo Dias, o mordomo Eugênio (Luis Salem) viverá um relacionamento gay surpreendente.

Eugênio se envolverá com Freitas (Luis Lobianco). As informações são de que os dois se conhecerão no bar de Vasco (Thiago Martins), quando o mordomo surpreenderá a todos com sua voz. Freitas, braço direito de Marco Aurélio (Alexandre Nero), ficará encantado com a performance. É aí que o casal vai se aproximar, trocando mensagens e flertes na novela das 9.

Novidades em "Vale Tudo" 1 de 10

Essa decisão promete tirar Eugênio da função de figurante e colocá-lo como peça mais importante dentro da novela, como muitos telespectadores vinham pedindo nas redes sociais. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do dia 20 de setembro.

Revelação histórica

Eugênio também ganhará destaque com uma revelação bombástica. Ele contará para Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira) e Marina (Fernanda Botelho) que é um dos sobreviventes da tragédia do Bateau Mouche, que aconteceu no Réveillon de 1988, ano em que a versão original de "Vale Tudo" foi exibida.