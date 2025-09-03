Acesse sua conta
Resumo de 'Vale Tudo': Odete tem reação inesperada com Leonardo nesta quarta (3)

A vilã se emociona com o filho renegado

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:22

Odete Roitman e Leonardo
Odete Roitman e Leonardo Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quarta-feira (3) da novela "Vale Tudo" promete reviravoltas para os personagens, especialmente para a vilã Odete Roitman (Debora Bloch), que terá uma atitude inesperada em relação ao seu filho Leonardo (Guilherme Magon). A matriarca dos Roitman, que nega a existência do rapaz, surpreenderá ao se aproximar dele em um momento de vulnerabilidade.

A trama começa quando Ana Clara (Samantha Jones) visita a nova galeria de arte de Heleninha (Paolla Oliveira) e encontra Odete Roitman no local. A vilã repreende a filha por levar uma "estranha" a sua galeria.

Em seguida, Odete vai até a casa de Ana Clara, onde encontra Leonardo sozinho, com fome e sede. O rapaz se agita com a presença da mãe, e em um gesto que foge de sua personalidade, a vilã lhe dá água e o abraça. O momento emociona Odete, que fica abalada com a situação. Mesmo na companhia de César, a vilã não consegue deixar de pensar em Leonardo.

Enquanto isso, outros núcleos da novela também avançam. Renato (João Vicente de Castro) se oferece para ir a uma reunião do AA com Heleninha. Consuêlo (Belize Pombal) comenta com Aldeíde (Karine Teles) sobre sua desconfiança de que Jarbas esteja escondendo o resultado de seu exame. Já Marco Aurélio (José Mayer) surpreende Leila (Carolina Dieckmann) ao pedi-la em casamento.

