NOVELA DAS 9

Resumo de 'Vale Tudo': Odete tem reação inesperada com Leonardo nesta quarta (3)

A vilã se emociona com o filho renegado

Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:22

Odete Roitman e Leonardo Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quarta-feira (3) da novela "Vale Tudo" promete reviravoltas para os personagens, especialmente para a vilã Odete Roitman (Debora Bloch), que terá uma atitude inesperada em relação ao seu filho Leonardo (Guilherme Magon). A matriarca dos Roitman, que nega a existência do rapaz, surpreenderá ao se aproximar dele em um momento de vulnerabilidade.

A trama começa quando Ana Clara (Samantha Jones) visita a nova galeria de arte de Heleninha (Paolla Oliveira) e encontra Odete Roitman no local. A vilã repreende a filha por levar uma "estranha" a sua galeria.

Odete Roitman e Leonardo 1 de 5

Em seguida, Odete vai até a casa de Ana Clara, onde encontra Leonardo sozinho, com fome e sede. O rapaz se agita com a presença da mãe, e em um gesto que foge de sua personalidade, a vilã lhe dá água e o abraça. O momento emociona Odete, que fica abalada com a situação. Mesmo na companhia de César, a vilã não consegue deixar de pensar em Leonardo.