ELA VENCEU!

Daniela Dantas é campeã do MasterChef Brasil 2025 com menu inspirado na Bahia

Final consagrou a advogada com o troféu da temporada; prêmios somam mais de R$500 mil

Elis Freire

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 01:04

Daniela Dantas ganhou o MasterChef Brasil 2025 Crédito: Reprodução / Band

A carioca Daniela Dantas é a mais nova campeã do MasterChef Brasil 2025! Em final primorosa que foi ao ar na noite desta terça-feira (2), a advogada apaixonada pela culinária brilhou ao criar o seu menu autoral, conquistando o paladar dos chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Ela levou para casa R$500 mil em dinheiro, além de diversos prêmios para equipar a cozinha e um curso na renomada escola de gastronomia Le Cordon Bleu.

Autêntica e de postura firme dentro da cozinha ao longo de toda a 12ª temporada, Daniela apresentou o menu que chamou de “Várias Águas”. Na entrada, no prato principal e na sobremesa, a cozinheira resgatou inspirações de locais importantes da sua vida, todos eles próximos ao mar. A Bahia foi homenageada logo na entrada que ela chamou de “Primeira Onda”. O prato trouxe recordações da infância de Daniela em Salvador de forma delicada com ostras e um molho de moqueca.

Daniela Dantas no MasterChef 2025 1 de 7

Para o prato principal, Dantas preparou “Presente do Mar”, uma massa italiana com recheio de camarão. “Esse prato é a junção de tudo que eu mais gosto de fazer. É que eu gosto de comer”, descreveu antes da degustação. Tanto Jacquin quanto Helena avaliaram que faltou um maior “punch” no sabor.

Já para a sobremesa batizada de "Sabores do Brasil", ela trouxe uma mousse de Cambuci, fruta originária da Mata Atlântica, além de diversas outras frutas trabalhadas em diversas técnicas para representar o país. Foi o sabor do prato doce que desempatou e corou Daniela a grande campeã.

Além de levar o troféu para casa, Daniela embolsou um total de meio milhão de reais. Foram R$350 mil dados pela Stone,R$50 mil do iFood e R$100 mil do Asaas. Da Havan, ela levou um vale-presente no valor de R$30 mil. A carioca também terá a oportunidade de ter uma consultoria especializada em gestão financeira para empresas e de estudar na renomada escola de gastronomia Le Cordon Bleu.

Trajetória no programa

Dani teve uma trajetória marcante no programa, conquistando o coração de telespectadores e fãs nas redes sociais. Nascida em Petrópolis (RJ) e moradora de Araruama (RJ), ela se declara desde o início do programa uma amante da culinária italiana, sempre mesclando ingredientes brasileiros com um toque baiano.

Ao longo do reality culinário, Dani ganhou destaque tendo conquistado três pins na competição com os melhores pratos. Logo na primeira prova em um duelo com Glória na confeitaria, Daniela foi consagrada com um pin ao fazer uma sobremesa de pera ao vinho com um praliné.