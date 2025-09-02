HOMENAGEM

Martinho da Vila ganhará estátua gigante em Vila Isabel; veja detalhes

Bairro carioca é simbólico para o músico e para o samba



Elis Freire

Alô Alô Bahia

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 22:48

Martinho da Vila em medição para produção de estátua Crédito: Reprodução

O sambista Martinho da Vila será eternizado em um dos bairros mais simbólicos do samba carioca, a Vila Isabel. Nesta terça-feira (2), o cantor compartilhou imagens e vídeos da sua medição em seu apartamento na Barra da Tijuca para a confecção de uma escultura monumental. O bairro escolhido inspirou seu nome artístico e foi onde Martinho construiu grande parte de sua trajetória.

Idealizada pelo carnavalesco Paulo Barros e produzida pelo artista plástico Mario Pitanguy, a obra será feita inteiramente em bronze e terá mais de 14 metros de altura. O monumento contará com uma grande coroa — em referência à bandeira da escola de samba Unidos de Vila Isabel — e uma estátua em tamanho real de Martinho em seu centro.

“Amigos! Estou feliz da Vila. O prefeito perfeito, Eduardo Paes, vai erguer um monumento em Vila Isabel, com uma enorme estátua minha que será um ponto turístico. Viva o bairro de Noel!”, escreveu Martinho nas redes sociais.

Inspirada na canção “Canta, canta, minha gente” (1974), a escultura será o primeiro monumento de grandes proporções dedicado a uma personalidade no Rio de Janeiro desde a estátua de Zumbi dos Palmares, inaugurada em 1986.

A estrutura será instalada na Praça Barão de Drummond, a poucos metros da quadra da escola Unidos de Vila Isabel, e terá cerca de 30 metros de diâmetro, o equivalente a um prédio de cinco andares.