Que horas será a final do MasterChef Brasil 2025?

Dois concorrentes disputam o maior prêmio da história do programa nesta terça-feira (2)

Elis Freire

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 20:08

Daniela e Felipe Bruzzi estão na final do Master Chef Brasil 2025 Crédito: Reprodução / Band

Chegou o grande dia! Nesta terça-feira (2), Daniela Costa e Felipe Bruzzi disputam pelo título de MasterChef 2025. A final do reality culinário que está em sua 12ª temporada será transmitida pela Band em uma noite que promete muita emoção e uma competição acirrada de sabores.

O momento contará com convidados especiais, ex-participantes desta temporada e claro, uma torcida animada formada por amigos e familiares do finalistas que estarão torcendo do famoso mezanino. Daniela e Felipe terão a missão de apresentar um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa para conquistar o trio de jurados formado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

A ideia é que cada um dos finalista traduza a jornada pessoal e a evolução na cozinha do MasterChef em um prato. Advogada, Daniela brilhou durante a competição com sua autenticidade e técnica na cozinha, conquistando quatro pins. Já Felipe é barista apaixonado pela gastronomia e garantiu três durante a competição.

Que horas será a final e onde assistir?

A final do MasterChef será exibida ao vivo pela Band, a partir das 22h20. Para quem prefere acompanhar online, também haverá transmissão gratuita no site oficial da emissora e no aplicativo Bandplay.

A partir das 21h20, Otaviano Costa comanda uma edição especial do programa "Melhor da Noite", com um esquenta cheio de entrevistas e curiosidades, que será um "esquenta" para a grande noite.

Qual o prêmio do MasterChef 2025?

A 12ª temporada traz o maior prêmio da história do programa. Além do troféu MasterChef 2025, campeão leva para casa:

- R$ 500 mil no total;

- R$ 50 mil e uma consultoria especializada;

- R$ 100 mil para investir na gestão de um negócio;

- Vale-presente de R$ 30 mil da Havan;