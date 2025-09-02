SÉRIE

Novo 'Harry Potter' anuncia retorno de ator dos filmes originais

Produção contará a história dos sete livros escritos por J.K. Rowling em sete temporadas

Elis Freire

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 22:03

Elenco dos filmes da saga Harry Potter Crédito: Reprodução

A produção da nova série "Harry Potter" anunciou que um dos atores que participou dos filmes originais da franquia estará agora estrelando na HBO Max. Trata-se de Warwick Davis, artista britânico de 55 anos que viveu três diferentes personagens do universo dos filmes. Desta vez, ele reprisará o seu papel mais célebre, o Professor Flitwick, que interpretou no início dos anos 2000.

A informação foi revelada nesta segunda-feira (1) através de comunicado nas redes sociais do ator e da própria série. A data que a novidade se tornou pública coincide com a celebração anual dos fãs da saga, conhecida como "Back to Hogwarts".

Warwick Davis 1 de 3

"Estou muito empolgado (e verdadeiramente honrado) por compartilhar que retornarei como Professor Flitwick na nova série de 'Harry Potter' para a televisão. É como estar de volta em casa. Hogwarts sempre esteve em um lugar especial do meu coração", escreveu Davis em publicação no Instagram.

Além de Davis, outros nomes confirmado no elenco foram, Elijah Oshin (Dino Thomas), Finn Stephens (Vincent Crabbe), William Nash (Gregory Goyle), Sirine Saba (Pomona Sprout), Richard Durden (Binns), Bríd Brennan (Madame Poppy Pomfrey) e Leigh Gill (Grampo).

O público já sabia quem viveria os personagens principais. Dominic McLaughlin viverá Harry, Arabella Stanton interpretará Hermione, já Alastair Stout dará vida a Ron Weasley.

Dominic McLaughlin como "Harry Potter" Crédito: Divulgação