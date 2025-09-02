Acesse sua conta
Sandra Annenberg se manifesta sobre parceria com Bonner no Globo Repórter

William Bonner estreia no Globo Repórter em 2026 ao lado da jornalista e grande amiga

  Elis Freire

  Elis Freire

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 19:29

William Bonner e Sandra Annenberg
William Bonner e Sandra Annenberg Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A jornalista Sandra Annemberg fez uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira (2) para falar sobre a chegada de William Bonner ao Globo Repórter. Bonner, que anunciou sua saída do Jornal Nacional, será parceiro de Annenberg no programa de reportagens com foco em comportamento, ciência e viagens da emissora. Grandes amigos, os dois vão dividir a apresentação do telejornal a partir de 2026.

“Querido amigo de longa data, vai ser um prazer apresentar com você o Globo Repórter! Te esperamos na nova temporada, em 2026! Seja muito bem-vindo!”, escreveu a jornalista em legenda do post nas redes sociais. 

