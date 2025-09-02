MUDANÇAS NA TV

Sandra Annenberg se manifesta sobre parceria com Bonner no Globo Repórter

William Bonner estreia no Globo Repórter em 2026 ao lado da jornalista e grande amiga

Elis Freire

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 19:29

William Bonner e Sandra Annenberg Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A jornalista Sandra Annemberg fez uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira (2) para falar sobre a chegada de William Bonner ao Globo Repórter. Bonner, que anunciou sua saída do Jornal Nacional, será parceiro de Annenberg no programa de reportagens com foco em comportamento, ciência e viagens da emissora. Grandes amigos, os dois vão dividir a apresentação do telejornal a partir de 2026.

“Querido amigo de longa data, vai ser um prazer apresentar com você o Globo Repórter! Te esperamos na nova temporada, em 2026! Seja muito bem-vindo!”, escreveu a jornalista em legenda do post nas redes sociais.

Ao anunciar a saída do Jornal Nacional nessa segunda-feira (1), após 29 anos no comando do telejornal e 26 como editor-chefe, Bonner comentou a oportunidade de dividir o comando do Globo Repórter com Annenberg. "De todos os programas do jornalismo que já existiam na Globo quando cheguei em 1986, o Globo Repórter é o único onde eu nunca trabalhei na Globo. Eu vou fazer reportagens e vou formar uma dupla de apresentação com a Sandra Annenberg, que é uma dessas amizades muito antigas. A Sandra e eu somos amigos desde os anos 80", contou.

O jornalista revelou que tomou a decisão de deixar o Jornal Nacional ainda durante a pandemia de Covid-19 e negociava a mudança há cinco anos junto à Globo. César Tralli, que apresenta o Jornal Hoje desde 2021, assumirá a bancada do Jornal Nacional a partir do dia 4 de novembro.