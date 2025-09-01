Acesse sua conta
'Faltava o que eu gostaria de fazer'; assista discurso de Bonner ao anunciar saída do JN

Jornalista anunciou nesta segunda-feira (1) que deixará o Jornal Nacional em novembro e comentou sua trajetória no programa

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 22:01

Bonner faz discurso para anunciar saída do Jornal Nacional
Bonner faz discurso para anunciar saída do Jornal Nacional Crédito: Reprodução / Globo

A edição do Jornal Nacional desta segunda-feira (1) foi cheia de emoção e marcou o início de uma despedida. William Bonner comunicou ao público que deixará o telejornal que comanda há quase 30 anos como apresentador e editor-chefe do jornal. Ele explicou que ficará na bancada até novembro, quando César Tralli assumirá o seu lugar ao lado de Renata Vasconcellos.

Ao anunciar a novidade, Bonner começou exaltando a competência de Tralli, que o substituirá na missão de ser um dos âncoras do maior telejornal do país. "A gente tem novidades para contar. A primeira é que eu estou concluindo o meu ciclo profissional aqui no JN. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata nessa bancada, vai ser o nosso colega César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador e que vai passar a acompanhar aqui. Todas as noites", exaltou. 

William Bonner

William Bonner por Reprodução / TV Globo
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
1 de 7
William Bonner por Reprodução / TV Globo

