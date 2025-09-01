DESCANSO MERECIDO

'Faltava o que eu gostaria de fazer'; assista discurso de Bonner ao anunciar saída do JN

Jornalista anunciou nesta segunda-feira (1) que deixará o Jornal Nacional em novembro e comentou sua trajetória no programa

Elis Freire

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 22:01

Bonner faz discurso para anunciar saída do Jornal Nacional Crédito: Reprodução / Globo

A edição do Jornal Nacional desta segunda-feira (1) foi cheia de emoção e marcou o início de uma despedida. William Bonner comunicou ao público que deixará o telejornal que comanda há quase 30 anos como apresentador e editor-chefe do jornal. Ele explicou que ficará na bancada até novembro, quando César Tralli assumirá o seu lugar ao lado de Renata Vasconcellos.

Ao anunciar a novidade, Bonner começou exaltando a competência de Tralli, que o substituirá na missão de ser um dos âncoras do maior telejornal do país. "A gente tem novidades para contar. A primeira é que eu estou concluindo o meu ciclo profissional aqui no JN. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata nessa bancada, vai ser o nosso colega César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador e que vai passar a acompanhar aqui. Todas as noites", exaltou.

O jornalista fez um discurso em que comentou sobre a sua trajetória ao longo de 29 anos no JN e explicou que sua vida pessoal teve grande influência nessa decisão de "diminuir o ritmo". Ele disse ainda que há 5 anos a sua saída vem sendo preparada na emissora. "É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar já tem 5 anos. Ela surgiu no momento em que muita gente também repensou a vida profissional quando a pandemia estava no auge. Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que os meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora as coisas que que eu também gostaria de fazer", se abriu, em rede nacional.

"Hoje eu não tenho um, mas dois filhos morando e trabalhando no exterior. Hoje. eu tenho uma história de 29 anos de Jornal Nacional e nesta primeira semana de setembro eu completo 26 anos como editor-chefe, acumulando a função de apresentação com todas as obrigações que a chefia exige, o tempo que isso demanda. E não é pouco", ressaltou o comunicador.

Bonner ainda falou sobre uma outra novidade: a partir de 2026, ele estará ao lado de Sandra Annenberg no "Globo Repórter". "De todos os programas do jornalismo que já existiam na Globo quando cheguei em 1996, o Globo Repórter é o único onde eu nunca trabalhei na Globo. Eu vou fazer reportagens e vou formar uma dupla de apresentação com a Sandra Annenberg, que é uma dessas amizades muito antigas. A Sandra e eu somos amigos desde os anos 80", contou.

Por fim, ele ressaltou que as mudanças não deixaram de lado a ética e a credibilidade. "Eu já disse que essas novidades todas, não são imediatas, mas desde já, eu posso falar tranquilamente em nome de todos os colegas envolvidos nessas mudanças e também em nome das equipes que vão receber os apresentadores novos. O nosso compromisso com os princípios do jornalismo da Globo são os mesmos. Assim é o nosso mundo e a nossa gratidão de contar com a sua confiança e a sua audiência", finalizou.

Com a mudança de Tralli para o JN, Roberto Kovalick vai assumir o lugar deixado pelo jornalista no comando do "Jornal Hoje". Já o Hora 1 será ocupado por Tiago Scheuer. Para a função de editor-chefe que Bonner também ocupava assumirá a editora-chefe adjunta Cristiana Sousa Cruz, que tem quase 30 anos de Globo.

