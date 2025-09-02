VEJA

VÍDEO: Filha de William Bonner flagra reação da redação após anúncio da saída do jornalista

Uma das filhas do jornalista acompanhou os bastidores da despedida do jornalista do JN

Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 16:22

Bstidores do JN Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Em um discurso emocionado William Bonner se despediu do Jornal Nacional (JN) na noite desta segunda-feira (01), no entanto, o jornalista que virou a ‘cara’ do telejornal permanece no comando da bancada até o dia 3 de novembro. Após a data, César Tralli assume a bancada mais famosa do Brasil.

Em gravação que circula nas redes sociais, uma das filhas de Bonner, Bia Bonemer acompanha os bastidores do final da exibição da transmissão do JN, ao som da clássica trilha do telejornal.

Assim que a melodia encerra, é possível ver a redação em peso reverenciando através de aplausos Bonner, que tem uma longa trajetória no jornalismo e comanda o JN há cerca de 30 anos.

Inclusive, Bonner, que foi editor-chefe do JN durante 26 anos, introduziu a integração da equipe de produção do telejornal ao lado da bancada em que ele e Renata Vasconcellos apresentam o JN. Trazendo assim um local de trabalho mais leve, dinâmico e descontraído.

Durante a despedida do JN, Bonner salientou que por “muito tempo fez o que tinha que fazer e não o que gostaria de fazer”, reforçando principalmente a distância dos filhos: Vinícius, Laura e Beatriz.

Bonner ficou um período longe dos filhos por causa dos estudos. Vinicius Bonemer se formou em Engenharia da Computação na França, já Laura Bonemer concluiu o mestrado em Recursos Humanos e Gestão de Empresas Internacionais também na França. Já Bia Bonemer optou por se formar em uma universidade carioca em Design.