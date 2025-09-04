REMORSO?

Fernanda Paes Leme retorna ao Dança e 'manda recado' a Milton Cunha

Atriz retornou ao quadro de dança após eliminação polêmica

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 23:04

Fernanda Paes Leme e Milton Cunha Crédito: Reprodução

Após uma eliminação polêmicana na semana passada, Fernanda Paes Leme voltou a aparecer no Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. A atriz, que saiu junto com Cátia Fonseca na repescagem, foi alvo de comentários em tom de protesto nas redes sociais, onde internautas alegaram que Nicole Bahls teve desempenho pior, mas continuou no quadro segundo avaliação dos jurados.

A coluna Fábia Oliveira descobriu que Fernanda retornou à competição, mas de um jeito diferente: na gravação dessa quinta-feira (4/9), ela apareceu nos bastidores cobrindo a disputa de dança junto com o comediante Ed Gama.