INVESTIGAÇÃO

Babá brasileira foi morta pela patroa em Portugal com golpe de bloco de cimento, conclui MP

Lucinete Freitas foi levada a local isolado, assassina e teve o celular usado para simular uma viagem e despistar familiares

Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:37

Lucinete Freitas foi assassinada em Portugal pela patroa Crédito: Reproduçaõ

O Ministério Público de Portugal concluiu que a babá brasileira Lucinete Freitas foi assassinada pela própria patroa, também brasileira, nos arredores de Lisboa. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (5). Segundo o órgão, a mulher golpeou a vítima na cabeça com um bloco de cimento e, após o crime, utilizou o celular da babá para enviar mensagens fingindo ser ela, numa tentativa de afastar suspeitas sobre o desaparecimento.

De acordo com a investigação, no dia 5 de dezembro, a suspeita levou Lucinete a uma área isolada, onde ocorreu a agressão fatal. Após a morte, ela teria descartado entulho sobre o corpo para ocultá-lo. Ainda conforme o MP, a patroa se passou pela vítima em conversas por aplicativo e informou que estaria viajando para o Algarve com uma amiga.

Lucinete era natural de Aracoiaba, no interior do Ceará, e vivia em Portugal havia cerca de sete meses. Ela trabalhava como babá do filho da suspeita e morava sozinha em um quarto em Amadora, na região metropolitana de Lisboa. O corpo foi localizado em uma área de mata após dias de buscas, depois que a brasileira foi dada como desaparecida.

A suspeita foi presa em 18 de dezembro e apontada como principal responsável pelo crime. Segundo o Ministério Público português, a relação entre as duas era marcada por conflitos. A mulher foi indiciada por “homicídio qualificado, profanação de cadáver, detenção de arma proibida e falsidade informática” - crimes que, no Brasil, equivalem a homicídio qualificado, ocultação de cadáver, porte ilegal de arma e falsidade ideológica.

Último contato

O último contato feito a partir do celular de Lucinete ocorreu no início de dezembro, conforme relatou o marido da vítima, Teodoro Júnior, que mora em Fortaleza. Ele afirmou que a esposa foi para Portugal em busca de trabalho e com o objetivo de se estabelecer no país para, futuramente, levar a família.

Segundo Teodoro, no dia 6 de dezembro, Lucinete deveria visitar um apartamento que a família pretendia alugar, já que ele e o filho, de 14 anos, planejavam se mudar para Portugal em 2026. No entanto, a pessoa responsável pela locação informou que a babá não compareceu ao compromisso.

“Depois disso, mandei mensagens, ela visualizou, mas não respondeu. Liguei várias vezes e não atendia. Foi aí que percebi que algo estava errado”, relatou o marido ao portal G1.