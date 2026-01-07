NYT inclui destino brasileiro entre os 52 lugares para conhecer em 2026; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 08:52
O Instituto Inhotim foi eleito pelo jornal The New York Times como um dos 52 lugares para conhecer em 2026. Localizado em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o museu ocupa a 24ª posição do ranking e é o único destino brasileiro citado na lista divulgada nesta terça-feira (6).
Ao justificar a escolha, o jornal afirma que um único dia não é suficiente para conhecer toda a área do instituto. A publicação destaca o conjunto de cerca de 500 obras distribuídas em 24 galerias, integradas a um extenso jardim botânico.
Arte e verde em Inhotim
Segundo o NYT, Inhotim completa 20 anos de abertura ao público em 2026 e terá uma programação especial de exposições. A agenda inclui mostras que abordam a identidade afro-amazônica do Brasil e a incorporação de novas obras ao acervo permanente, que já reúne artistas brasileiros e internacionais.
Na menção ao destino mineiro, o jornal também cita Belo Horizonte, a cerca de 55 quilômetros de Brumadinho, apontada como referência na vida noturna e na cena gastronômica do país. A publicação sugere ainda a extensão da viagem para atrativos como a Serra do Cipó e cidades históricas conhecidas pela arquitetura barroca.
O ranking anual do The New York Times reúne cidades, praias, parques e roteiros culturais ao redor do mundo. Nos últimos anos, outros destinos brasileiros já apareceram na lista, como Brasília, Manaus e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
Confira lista completa:
‘América Revolucionária’ — Estados Unidos
Varsóvia — Polônia
Bangcoc — Tailândia
Península Osa — Costa Rica
Bandhavgarh — Índia
Dallas — Estados Unidos
Orã — Argélia
Rota 66 — Estados Unidos
Saba — Pequenas Antilhas (Caribe)
Poblenou (Barcelona) — Espanha
Outras Montanhas do Nepal (além do Monte Everest) — Nepal
Bayreuth — Alemanha
Viagem de trem pelas Montanhas Rochosas Canadenses — Canadá
Top End (Território do Norte) — Austrália
Penang — Malásia
Los Angeles — Estados Unidos
Nagasaki — Japão
Breuil-Cervínia — Itália
Memphis — Estados Unidos
Armênia
Espanha de Joaquín Sorolla (Madri e Valência) — Espanha
‘Inglaterra do Ursinho Pooh’ (East Sussex) — Inglaterra
Seicheles
Inhotim — Brasil
Islândia
Ilhas Sanibel e Captiva — Estados Unidos
Hyde Park (Chicago) — Estados Unidos
Ilhas Traena — Noruega
Miches — República Dominicana
Portland — Estados Unidos
Montanhas Tien Shan — Quirguistão
Assis — Itália
Refúgio Nacional da Vida Selvagem do Ártico — Estados Unidos
Vietnã
Querétaro — México
Medora (Dakota do Norte) — Estados Unidos
Camiguin — Filipinas
Messínia — Grécia
Guiana
Deer Valley (Utah) — Estados Unidos
Yunnan — China
Bentonville (Arkansas) — Estados Unidos
Cabo Froward — Chile
Gênova — Itália
Trilha Dongseo — Coreia do Sul
Okinawa — Japão
Bacia Hidrográfica do Rio Pastaza — Equador
Área de Conservação de Ngorongoro — Tanzânia
Melbourne — Austrália
Praia da Virgínia — Estados Unidos
Estrada Big Sur (Califórnia) — Estados Unidos
Ilha Mon — Dinamarca