NYT inclui destino brasileiro entre os 52 lugares para conhecer em 2026; veja lista

Maior jornal do mundo fez destaques turísticos para o novo ano

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 08:52

Paisagem em Inhotim
Paisagem em Inhotim Crédito: Tharsila Prates/ CORREIO

O Instituto Inhotim foi eleito pelo jornal The New York Times como um dos 52 lugares para conhecer em 2026. Localizado em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o museu ocupa a 24ª posição do ranking e é o único destino brasileiro citado na lista divulgada nesta terça-feira (6).

Ao justificar a escolha, o jornal afirma que um único dia não é suficiente para conhecer toda a área do instituto. A publicação destaca o conjunto de cerca de 500 obras distribuídas em 24 galerias, integradas a um extenso jardim botânico.

Segundo o NYT, Inhotim completa 20 anos de abertura ao público em 2026 e terá uma programação especial de exposições. A agenda inclui mostras que abordam a identidade afro-amazônica do Brasil e a incorporação de novas obras ao acervo permanente, que já reúne artistas brasileiros e internacionais.

Na menção ao destino mineiro, o jornal também cita Belo Horizonte, a cerca de 55 quilômetros de Brumadinho, apontada como referência na vida noturna e na cena gastronômica do país. A publicação sugere ainda a extensão da viagem para atrativos como a Serra do Cipó e cidades históricas conhecidas pela arquitetura barroca.

O ranking anual do The New York Times reúne cidades, praias, parques e roteiros culturais ao redor do mundo. Nos últimos anos, outros destinos brasileiros já apareceram na lista, como Brasília, Manaus e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.

Confira lista completa:

‘América Revolucionária’ — Estados Unidos

Varsóvia — Polônia

Bangcoc — Tailândia

Península Osa — Costa Rica

Bandhavgarh — Índia

Dallas — Estados Unidos

Orã — Argélia

Rota 66 — Estados Unidos

Saba — Pequenas Antilhas (Caribe)

Poblenou (Barcelona) — Espanha

Outras Montanhas do Nepal (além do Monte Everest) — Nepal

Bayreuth — Alemanha

Viagem de trem pelas Montanhas Rochosas Canadenses — Canadá

Top End (Território do Norte) — Austrália

Penang — Malásia

Los Angeles — Estados Unidos

Nagasaki — Japão

Breuil-Cervínia — Itália

Memphis — Estados Unidos

Armênia

Espanha de Joaquín Sorolla (Madri e Valência) — Espanha

‘Inglaterra do Ursinho Pooh’ (East Sussex) — Inglaterra

Seicheles

Inhotim — Brasil

Islândia

Ilhas Sanibel e Captiva — Estados Unidos

Hyde Park (Chicago) — Estados Unidos

Ilhas Traena — Noruega

Miches — República Dominicana

Portland — Estados Unidos

Montanhas Tien Shan — Quirguistão

Assis — Itália

Refúgio Nacional da Vida Selvagem do Ártico — Estados Unidos

Vietnã

Querétaro — México

Medora (Dakota do Norte) — Estados Unidos

Camiguin — Filipinas

Messínia — Grécia

Guiana

Deer Valley (Utah) — Estados Unidos

Yunnan — China

Bentonville (Arkansas) — Estados Unidos

Cabo Froward — Chile

Gênova — Itália

Trilha Dongseo — Coreia do Sul

Okinawa — Japão

Bacia Hidrográfica do Rio Pastaza — Equador

Área de Conservação de Ngorongoro — Tanzânia

Melbourne — Austrália

Praia da Virgínia — Estados Unidos

Estrada Big Sur (Califórnia) — Estados Unidos

Ilha Mon — Dinamarca

Turismo

