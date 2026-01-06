CONDENADA

Professora que engravidou de aluno de 15 anos é proibida de dar aula para sempre: 'Predadora sexual'

Ela ainda é acusada de ter mantido relações sexuais com pelo menos outro menor

Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10:35

Professora Rebecca Joynes Crédito: Reprodução

A Agência de Regulamentação do Ensino do Reino Unido (TRA) decidiu banir definitivamente uma professora de matemática condenada por crimes sexuais envolvendo dois estudantes adolescentes, incluindo um de quem engravidou e teve um filho. A medida, divulgada na semana passada, impede que Rebecca Joynes, de 31 anos, volte a atuar em salas de aula no país.

Joynes cumpre pena de seis anos e meio de prisão após ser considerada culpada por seis acusações de atividade sexual com pelo menos dois menores de 15 anos. Na sentença, o juiz responsável pelo caso classificou a professora como uma “predadora sexual” e destacou que suas atitudes são incompatíveis com o exercício da docência.

Professora foi condenada por abusar de dois alunos 1 de 6

Os crimes ocorreram enquanto Rebecca trabalhava em uma escola de ensino médio em Tameside, na Grande Manchester. Segundo as autoridades educacionais, a conduta da professora foi considerada “fundamentalmente incompatível” com a função de educadora, justificando o encerramento definitivo de sua carreira.

Os casos

As investigações tiveram início em 2022, quando Rebecca, então com 28 anos, compareceu pela primeira vez ao tribunal. Na ocasião, foi revelado que ela abordou um dos estudantes, identificado como Menino A, por meio de redes sociais, iniciando encontros secretos.

Em um dos episódios descritos no processo, o adolescente informou à mãe que dormiria na casa de um amigo. Em vez disso, foi buscado pela professora, levado ao Trafford Centre, onde recebeu um cinto Gucci avaliado em 350 libras (aproximadamente R$ 2.570), e depois conduzido ao apartamento da docente em Salford. De acordo com os autos, os dois “fizeram sexo”.

O caso veio à tona no dia seguinte, quando a mãe do jovem percebeu uma marca de chupão no pescoço do filho. Após descobrir com quem ele havia estado, ela procurou a escola e acionou a polícia, o que resultou na prisão de Rebecca.

Mesmo após ser colocada em liberdade sob fiança policial e proibida de manter contato com menores de 18 anos, Joynes voltou a cometer crimes semelhantes. Segundo o processo, ela passou a aliciar um segundo adolescente de 15 anos, identificado como Menino B, por meio do Snapchat.

Os encontros se tornaram frequentes e envolviam “relações sexuais” sem proteção no apartamento da professora. Em uma dessas ocasiões, Rebecca engravidou, provocando choque e indignação na comunidade local.