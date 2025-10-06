FAMOSOS

Angélica aposta em máscara facial tecnológica para rejuvenescer a pele; confira valor e benefícios

Fisioterapeuta dermato explica benefícios, uso correto e como a tecnologia pode turbinar o skincare

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:39

Angélica aposta em máscara facial tecnológica para rejuvenescer a pele Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Angélica, 51, chamou atenção nas redes sociais ao aparecer usando uma máscara facial tecnológica que promete rejuvenescimento e melhora da qualidade da pele. O acessório de alta performance, que já se tornou febre entre celebridades, pode custar em média R$ 2.000 no mercado brasileiro.

O equipamento combina recursos como luzes LED e microcorrentes, que atuam diretamente nas células cutâneas. A tecnologia promete reduzir linhas finas, melhorar a firmeza e estimular a produção de colágeno, deixando a pele mais viçosa e rejuvenescida.

De acordo com a fisioterapeuta dermato Mônica Druzian, a máscara pode ser uma aliada poderosa na rotina de cuidados, desde que usada da forma correta. “As luzes LED auxiliam na regeneração celular, no controle da oleosidade e até na cicatrização de pequenas lesões, enquanto as microcorrentes favorecem a circulação e a oxigenação dos tecidos”, explicou em entrevista ao O Globo.

Apesar de prático, o tratamento exige disciplina. O especialista recomenda seguir rigorosamente o tempo de uso indicado pelo fabricante e sempre associar a prática a uma rotina de limpeza, hidratação e protetor solar. “A máscara não substitui os cuidados básicos, mas potencializa os resultados”, ressalta.

Em um post no Instagram a apresentadora escreveu: "Setembro começou com máscara no rosto e terminou com o coração cheio. Teve amigos por perto, família reunida, festival, música boa, aniversários especiais e muito trabalho (graças a Deus!). Um mês intenso, do jeitinho que eu gosto, cheio de memórias boas e projetos novos chegando".