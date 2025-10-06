Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Angélica aposta em máscara facial tecnológica para rejuvenescer a pele; confira valor e benefícios

Fisioterapeuta dermato explica benefícios, uso correto e como a tecnologia pode turbinar o skincare

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:39

Angélica aposta em máscara facial tecnológica para rejuvenescer a pele
Angélica aposta em máscara facial tecnológica para rejuvenescer a pele Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Angélica, 51, chamou atenção nas redes sociais ao aparecer usando uma máscara facial tecnológica que promete rejuvenescimento e melhora da qualidade da pele. O acessório de alta performance, que já se tornou febre entre celebridades, pode custar em média R$ 2.000 no mercado brasileiro.

O equipamento combina recursos como luzes LED e microcorrentes, que atuam diretamente nas células cutâneas. A tecnologia promete reduzir linhas finas, melhorar a firmeza e estimular a produção de colágeno, deixando a pele mais viçosa e rejuvenescida.

Leia mais

Imagem - Rapper é retirado do Lollapalooza Brasil 2026 após ligação com morte de adolescente

Rapper é retirado do Lollapalooza Brasil 2026 após ligação com morte de adolescente

Imagem - Preta Gil recebeu tributo de Isabel Fillardis antes de morrer: 'Ela sabe que foi homenageada'

Preta Gil recebeu tributo de Isabel Fillardis antes de morrer: 'Ela sabe que foi homenageada'

Imagem - 'A Fazenda 17': Belo rebate boatos de traição e revela cuidado com filho de Rayane Figliuzzi

'A Fazenda 17': Belo rebate boatos de traição e revela cuidado com filho de Rayane Figliuzzi

De acordo com a fisioterapeuta dermato Mônica Druzian, a máscara pode ser uma aliada poderosa na rotina de cuidados, desde que usada da forma correta. “As luzes LED auxiliam na regeneração celular, no controle da oleosidade e até na cicatrização de pequenas lesões, enquanto as microcorrentes favorecem a circulação e a oxigenação dos tecidos”, explicou em entrevista ao O Globo. 

Apesar de prático, o tratamento exige disciplina. O especialista recomenda seguir rigorosamente o tempo de uso indicado pelo fabricante e sempre associar a prática a uma rotina de limpeza, hidratação e protetor solar. “A máscara não substitui os cuidados básicos, mas potencializa os resultados”, ressalta.

Angélica, Luciano Huck e os filhos

Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
1 de 8
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram

Em um post no Instagram a apresentadora escreveu: "Setembro começou com máscara no rosto e terminou com o coração cheio. Teve amigos por perto, família reunida, festival, música boa, aniversários especiais e muito trabalho (graças a Deus!). Um mês intenso, do jeitinho que eu gosto, cheio de memórias boas e projetos novos chegando".

O interesse pelo acessório disparou após Angélica mostrar o item em suas redes sociais, despertando a curiosidade dos fãs. Além dela, outras famosas também já aderiram ao skincare tecnológico.

Leia mais

Imagem - Intoxicação por metanol expõe dependência social do álcool

Intoxicação por metanol expõe dependência social do álcool

Imagem - 5 benefícios da semente de abóbora para a saúde e como usá-la

5 benefícios da semente de abóbora para a saúde e como usá-la

Imagem - Veja como os hábitos dos tutores podem influenciar a obesidade dos pets

Veja como os hábitos dos tutores podem influenciar a obesidade dos pets

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Festa de Eva Huck: Angélica mostra detalhes do aniversário de 13 anos da filha com Luciano Huck

Angélica abre o coração sobre filho morando no exterior: 'Prazer pra mim'

Angélica revela 'regra sagrada' na família e proíbe item essencial na mesa de jantar

'Estrela da Casa 2025': primeira semana tem eliminação e Prova do Jingle com Angélica e Eliana

Angélica e Luciano Huck curtem feriado em resort de luxo no Caribe; diária chega nas alturas

Tags:

Angélica

Mais recentes

Imagem - Telespectadores pedem expulsão de ator baiano Fernando Sampaio após bate boca com Gaby Spanic: ‘só se mete com mulheres’

Telespectadores pedem expulsão de ator baiano Fernando Sampaio após bate boca com Gaby Spanic: ‘só se mete com mulheres’
Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
Imagem - Edgar Moura, viúvo de Gilberto Braga detona Manuela Dias, após rumo de ‘Vale Tudo’: ‘faltou talento’

Edgar Moura, viúvo de Gilberto Braga detona Manuela Dias, após rumo de ‘Vale Tudo’: ‘faltou talento’

MAIS LIDAS

Imagem - Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul
01

Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul

Imagem - Concursos públicos oferecem mais de 7 mil vagas com salários de até R$ 44 mil
02

Concursos públicos oferecem mais de 7 mil vagas com salários de até R$ 44 mil

Imagem - Mulher que planejou o próprio funeral em segredo morre aos 35 anos
03

Mulher que planejou o próprio funeral em segredo morre aos 35 anos

Imagem - Jogadores e clubes manifestam apoio a Everton Ribeiro após cirurgia para tratar câncer
04

Jogadores e clubes manifestam apoio a Everton Ribeiro após cirurgia para tratar câncer