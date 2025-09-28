Festa de Eva Huck: Angélica mostra detalhes do aniversário de 13 anos da filha com Luciano Huck

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 18:26
Eva Huck, filha caçula de Angélica e Luciano Huck, celebrou seus 13 anos neste fim de semana com uma festa animada e cheia de estilo, realizada na mansão da família, no Rio de Janeiro.
No domingo (28), Angélica compartilhou nas redes sociais alguns registros da comemoração, que teve como tema o universo das baladas, ideal para marcar a nova fase da jovem. A decoração apostou no prata, com destaque para bolas espelhadas que enfeitavam o ambiente e o bolo da aniversariante.
Família Huck
A pista de dança contou com um telão exibindo o nome de Eva, que surgiu deslumbrante com um vestido branco brilhante, sem alças, esbanjando elegância e carisma.
“Minha musa. Thirteen”, escreveu Angélica ao publicar fotos da festa.
A comemoração reuniu amigos próximos e familiares.