Festa de Eva Huck: Angélica mostra detalhes do aniversário de 13 anos da filha com Luciano Huck

A decoração apostou no prata, com destaque para bolas espelhadas que enfeitavam o ambiente e o bolo da aniversariante

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 18:26

Eva Huck, filha caçula de Angélica e Luciano Huck, celebrou seus 13 anos Crédito: Reprodução

Eva Huck, filha caçula de Angélica e Luciano Huck, celebrou seus 13 anos neste fim de semana com uma festa animada e cheia de estilo, realizada na mansão da família, no Rio de Janeiro.

No domingo (28), Angélica compartilhou nas redes sociais alguns registros da comemoração, que teve como tema o universo das baladas, ideal para marcar a nova fase da jovem. A decoração apostou no prata, com destaque para bolas espelhadas que enfeitavam o ambiente e o bolo da aniversariante.

Família Huck

A pista de dança contou com um telão exibindo o nome de Eva, que surgiu deslumbrante com um vestido branco brilhante, sem alças, esbanjando elegância e carisma.

“Minha musa. Thirteen”, escreveu Angélica ao publicar fotos da festa.

A comemoração reuniu amigos próximos e familiares.

