Clara Maia celebra ao pegar filho no colo após perda de gêmeo

Wladmir Pinheiro
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 19:23
A influenciadora Clara Maia comemorou poder segurar no colo o filho Theo, que nasceu prematuro no dia 21 de setembro. O irmão gêmeo, Túlio, morreu logo após o parto.
"Oito dias depois e o primeiro colinho que a gente nunca vai esquecer. Segurar você ressignifica a dor da partida do seu irmão... Que os dois sintam o amor profundo que eu sinto por vocês, Theo no meu colinho e Túlio no colo do Pai", escreveu a influenciadora.
Clara Maia e André Coelho perdem filho gêmeo em parto prematuro
Na mesma postagem, ela acrescentou: "Hoje foi um carinho na alma, que, mesmo ferida, agradece muito! Obrigada Deus por tudo e por tanto! Seguimos firmes e confiantes nos seus planos."
Clara Maia é casada com André Coelho. O casal também é pai de José e João, gêmeos de um ano de idade.
Recentemente, a influenciadora explicou a condição que atingiu os recém-nascidos: "Eles tiveram a STFF, síndrome da transfusão feto-fetal, uma condição grave que afeta gêmeos idênticos que partilham uma placenta, causando um desequilíbrio no fluxo sanguíneo entre eles."