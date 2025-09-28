Acesse sua conta
Clara Maia celebra ao pegar filho no colo após perda de gêmeo

O irmão gêmeo, Túlio, morreu logo após o parto

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 19:23

Clara Maia perde filho gêmeo em parto prematuro
Clara Maia perde filho gêmeo em parto prematuro Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Clara Maia comemorou poder segurar no colo o filho Theo, que nasceu prematuro no dia 21 de setembro. O irmão gêmeo, Túlio, morreu logo após o parto.

"Oito dias depois e o primeiro colinho que a gente nunca vai esquecer. Segurar você ressignifica a dor da partida do seu irmão... Que os dois sintam o amor profundo que eu sinto por vocês, Theo no meu colinho e Túlio no colo do Pai", escreveu a influenciadora.

Clara Maia e André Coelho perdem filho gêmeo em parto prematuro

Clara Maia e André Coelho perdem filho gêmeo em parto prematuro por Reprodução/Instagram
Clara Maia e André Coelho perdem filho gêmeo em parto prematuro por Reprodução/Instagram
Clara Maia e André Coelho perdem filho gêmeo em parto prematuro por Reprodução/Instagram
Clara Maia e André Coelho perdem filho gêmeo em parto prematuro por Reprodução/Instagram
Clara Maia e André Coelho perdem filho gêmeo em parto prematuro por Reprodução/Instagram
1 de 5
Clara Maia e André Coelho perdem filho gêmeo em parto prematuro por Reprodução/Instagram

Na mesma postagem, ela acrescentou: "Hoje foi um carinho na alma, que, mesmo ferida, agradece muito! Obrigada Deus por tudo e por tanto! Seguimos firmes e confiantes nos seus planos."

Clara Maia é casada com André Coelho. O casal também é pai de José e João, gêmeos de um ano de idade.

Recentemente, a influenciadora explicou a condição que atingiu os recém-nascidos: "Eles tiveram a STFF, síndrome da transfusão feto-fetal, uma condição grave que afeta gêmeos idênticos que partilham uma placenta, causando um desequilíbrio no fluxo sanguíneo entre eles."

