FOTOS: veja como é por dentro o apartamento de Bella Campos, a Maria de Fátima em 'Vale Tudo'

Fernanda Varela
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 16:45
Enquanto Maria de Fátima enfrenta momentos difíceis em Vale Tudo, Bella Campos vive uma fase de conquistas fora das telas. A atriz, que conquistou o público ao dar vida à vilã da novela, abriu as portas de sua casa e mostrou a transformação completa do espaço em um vlog dividido em quatro episódios.
Veja a decoração da casa de Bella Campos, a Maria de Fátima de 'Vale Tudo'
A nova decoração foi planejada para refletir o estilo pessoal de Bella, que compartilhou cada etapa da mudança com seus seguidores. Nos vídeos, ela revela detalhes das reformas, escolha de móveis e itens de decoração que deixaram os ambientes mais aconchegantes e funcionais.
O projeto acompanha o bom momento da atriz, que mesmo criticada no início da novela, virou destaque com a personagem.