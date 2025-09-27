Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Formação de professores é uma das preocupações do MEC, diz Camilo Santana

Ministro da Educação participou do 27º Fnesp e falou sobre as iniciativas para cursos de licenciaturas

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 14:18

Ministro da Educação, Camilo Santana, no Fnesp
Ministro da Educação, Camilo Santana, no Fnesp Crédito: Foto: Juliana Freitas e Luiz Kagiyama/Semesp

A formação inicial de professores é uma das principais preocupações do Ministério da Educação (MEC) atualmente. Esse foi um dos pontos destacados pelo ministro da Educação, Camilo Santana, na última sexta-feira (26), durante o Fnesp, fórum de ensino superior que aconteceu em São Paulo.

“Quando a gente vai fazer o Exame Nacional, o Enade, para avaliar a qualidade da formação de professores no país, numa escala de 0 a 10, todas as licenciaturas, independente se são de universidade pública ou privada, têm média menor do que 5. Pedagogia é de 3,6", destacou.

Por isso, o órgão decidiu mudar as diretrizes curriculares nacionais, através do Conselho Nacional de Educação (CNE). Um dos exemplos é a avaliação anual da qualidade da formação de professores. Ele lembrou que, no dia 26 de outubro, será aplicada a primeira Prova Nacional Docente, que pretende servir de primeira etapa para a contratação de professores temporários e concursados pelos municípios e pelos estados.

Camilo citou, ainda, a criação de programas como o Pé-de-Meia licenciaturas, que é um auxílio financeiro para estudantes de licenciatura, e o Mais Professores.

“Às vezes, o professor é visto como uma profissão de segunda categoria no Brasil e, ao contrário, devia ser a profissão mais importante porque todos nós passamos pelo professor - sejam médicos, sejam engenheiros, sejam advogados”.

Camilo disse reconhecer a importância da educação à distância (EaD), mas reforçou que é preciso regulamentar para garantir a qualidade na oferta, assim como definir quais são os cursos que podem ser ofertados totalmente à distância e quais podem ser semipresenciais.

“Mas quando nós chegamos no MEC, 40% das matrículas de Enfermagem estavam sendo 100% à distância. Nós garantimos hoje também que os cursos de saúde têm obrigatoriedade de serem presenciais ou não serem a distância".

*A repórter viajou a convite do Semesp

Mais recentes

Imagem - Quem é Paulista, preso na Bahia e apontado como o maior traficante de aves do Brasil

Quem é Paulista, preso na Bahia e apontado como o maior traficante de aves do Brasil
Imagem - 'Ninguém resolve a mudança climática sozinho', diz Marina Silva

'Ninguém resolve a mudança climática sozinho', diz Marina Silva
Imagem - A Osba fez um concerto lindo para festejar 80 anos de Gal

A Osba fez um concerto lindo para festejar 80 anos de Gal

MAIS LIDAS

Imagem - Como um corte de cabelo levou Wesley Safadão a descobrir tumor no filho
01

Como um corte de cabelo levou Wesley Safadão a descobrir tumor no filho

Imagem - Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’
02

Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’

Imagem - 4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão
03

4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão

Imagem - Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda
04

Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda