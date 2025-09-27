DIVINO MARAVILHOSO

A Osba fez um concerto lindo para festejar 80 anos de Gal

Orquestra convidou 11 artistas para revisar repertório da maior cantora do Brasil no palco da Concha Acústica do TCA

Gilberto Barbosa

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 05:30

A orquestra contou com a regência do maestro Carlos Prazeres Crédito: Erickson Araújo | Secult

A noite foi de emoção e celebração na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). O vento e a chuva forte não afastaram o público, que lotou o espaço para assistir ao concerto Gal 80, realizado pela Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), nesta sexta (26). Apresentando sucessos de seis décadas de carreira da cantora, o show homenageia os 80 anos do nascimento da tropicalista.

“A Osba se entende como uma extensão da sociedade baiana e não poderia deixar de homenagear essa pessoa incrível que foi Gal Costa e que é Gal Costa, porque ela é eterna”, afirmou o maestro regente da orquestra, Carlos Prazeres.

Osba celebra 80 anos de Gal Costa com concerto na Concha 1 de 9

O concerto começou com uma apresentação instrumental da orquestra, um mix composto pelas músicas Barato Total, Divino Maravilhoso, Aquarela Brasil e Canta Brasil. Na sequência a cantora manauara Walerie Gondim subiu ao palco ao som de Baby, cantada em coro pelo público.

Interprete de Gal no espetáculo Djavan, O Musical: Vidas Pra Conta, Walerie destacou a representatividade de Gal para a música. “Gal sempre foi plural, diversa e ousada. Transgressora e vanguarda. Com sua voz, ganhou o coração do Brasil e do mundo”, disse no palco.

A extensão do legado da baiana podia ser vista na arquibancada da Concha, que recebeu pessoas de todas as idades para o evento. Uma delas foi a autônoma Loren Brito, 35 anos, que teve a memória de sua mãe despertada pelas músicas de Gal. “Minha mãe não está mais aqui hoje, mas foi quem me ensinou a ouvir Gal Costa. Tínhamos o nosso momento de fim de tarde, com tudo escuro, onde ficamos no chão ouvindo a obra dela. Gal sempre estará viva e sempre manterá minha mãe viva dentro de mim. É uma emoção muito grande estar vivendo esse momento”, lembrou.

O sentimento de Loren é ecoado pelo desiger de móveis Alexson Pazen, 35: “Gal sempre foi minha cantora preferida e, desde criança, ela traz um vínculo com minha mãe e tudo isso com muito carinho e respeito. Esse é um momento único, eu adoro a Osba, a Gal e acho muito importante que comemoremos esses artistas que tanto fizeram pela gente”.

“Gal é um símbolo de coisas que vão além da voz linda, cristalina e uma voz que eu escuto quase todos os dias. Ela é uma artista que representa muitas lutas e que abriu muitos caminhos. É emocionante estar aqui relembrando e celebrando a Gal, pela Osba, pelos convidados, e pelos 80 anos. O show está lindo, eu já tinha muita expectativa, mas estou conseguindo me surpreender com as versões. Está um clima bonito de celebração, porque acho que temos que celebrar mesmo", exaltou o ator Edu Coutinho, 33.

Quem também se apresentou na noite foi a atriz Sophie Charlotte, que deu vida à baiana no filme Meu Nome é Gal, de 2023. Para Sophie, o concerto é uma extensão do filme, que vai permanecer com ela durante toda a vida: “A Gal, o filme e a proximidade com a arte dela me mudaram. A obra dela, toda a sua discografia mexem muito comigo, me emocionam demais. Eu já chorei muito no ensaio e, para mim, é um presente estar aqui com o povo baiano celebrando os 80 anos de Gal Costa”.