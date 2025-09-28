Acesse sua conta
Semana de sorte: veja os números que podem transformar sua vida entre 28 de setembro e 4 de outubro

Descubra quais dígitos podem atrair prosperidade e boas energias, segundo a numerologia

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 15:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

Nesta semana, de 28 de setembro a 4 de outubro de 2025, a numerologia traz uma poderosa ferramenta para atrair sorte e alinhar-se às energias cósmicas. Cada número carrega uma vibração especial, capaz de guiar decisões, abrir caminhos e fortalecer a autoconfiança.

Os números da sorte são calculados de acordo com o método da NumroVani a partir da data de nascimento e do nome de cada pessoa, revelando quais dígitos podem trazer mais harmonia em cada dia da semana. Além de servirem como guia, os números podem ser usados de forma prática: escritos na palma da mão, aplicados como papel de parede no celular ou até associados a pequenos rituais para intensificar sua energia.

Confira abaixo quais são os números que podem iluminar o seu destino nos próximos dias.

Números da sorte da semana (28/09 a 04/10)

Número 1 (nascidos em 1, 10, 19 e 28):

28/09: 11

29/09: 33

30/09: 22

01/10: 24

02/10: 19

03/10: 28

04/10: 22

Número 2 (nascidos em 2, 11, 20 e 29):

28/09: 22

29/09: 24

30/09: 23

01/10: 15

02/10: 21

03/10: 11

04/10: 7

Número 3 (nascidos em 3, 12, 21 e 30):

28/09: 33

29/09: 32

30/09: 23

01/10: 24

02/10: 11

03/10: 11

04/10: 19

Número 4 (nascidos em 4, 13, 22 e 31):

28/09: 33

29/09: 11

30/09: 23

01/10: 21

02/10: 24

03/10: 11

04/10: 19

Número 5 (nascidos em 5, 14 e 23):

28/09: 15

29/09: 14

30/09: 22

01/10: 11

02/10: 33

03/10: 11

04/10: 19

Número 6 (nascidos em 6, 15 e 24):

28/09: 24

29/09: 24

30/09: 33

01/10: 32

02/10: 33

03/10: 11

04/10: 15

Número 7 (nascidos em 7, 16 e 25):

28/09: 11

29/09: 32

30/09: 33

01/10: 22

02/10: 24

03/10: 21

04/10: 22

Número 8 (nascidos em 8, 17 e 26):

28/09: 23

29/09: 24

30/09: 33

01/10: 32

02/10: 42

03/10: 21

04/10: 11

Número 9 (nascidos em 9, 18 e 27):

28/09: 32

29/09: 33

30/09: 5

01/10: 9

02/10: 11

03/10: 19

04/10: 19

