Semana de sorte: veja os números que podem transformar sua vida entre 28 de setembro e 4 de outubro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 15:00
Nesta semana, de 28 de setembro a 4 de outubro de 2025, a numerologia traz uma poderosa ferramenta para atrair sorte e alinhar-se às energias cósmicas. Cada número carrega uma vibração especial, capaz de guiar decisões, abrir caminhos e fortalecer a autoconfiança.
Os números da sorte são calculados de acordo com o método da NumroVani a partir da data de nascimento e do nome de cada pessoa, revelando quais dígitos podem trazer mais harmonia em cada dia da semana. Além de servirem como guia, os números podem ser usados de forma prática: escritos na palma da mão, aplicados como papel de parede no celular ou até associados a pequenos rituais para intensificar sua energia.
Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês
Confira abaixo quais são os números que podem iluminar o seu destino nos próximos dias.
Números da sorte da semana (28/09 a 04/10)
Número 1 (nascidos em 1, 10, 19 e 28):
28/09: 11
29/09: 33
30/09: 22
01/10: 24
02/10: 19
03/10: 28
04/10: 22
Número 2 (nascidos em 2, 11, 20 e 29):
28/09: 22
29/09: 24
30/09: 23
01/10: 15
02/10: 21
03/10: 11
04/10: 7
Número 3 (nascidos em 3, 12, 21 e 30):
28/09: 33
29/09: 32
30/09: 23
01/10: 24
02/10: 11
03/10: 11
04/10: 19
Veja as características dos signos
Número 4 (nascidos em 4, 13, 22 e 31):
28/09: 33
29/09: 11
30/09: 23
01/10: 21
02/10: 24
03/10: 11
04/10: 19
Número 5 (nascidos em 5, 14 e 23):
28/09: 15
29/09: 14
30/09: 22
01/10: 11
02/10: 33
03/10: 11
04/10: 19
Número 6 (nascidos em 6, 15 e 24):
28/09: 24
29/09: 24
30/09: 33
01/10: 32
02/10: 33
03/10: 11
04/10: 15
As 3 qualidades de cada signo
Número 7 (nascidos em 7, 16 e 25):
28/09: 11
29/09: 32
30/09: 33
01/10: 22
02/10: 24
03/10: 21
04/10: 22
Número 8 (nascidos em 8, 17 e 26):
28/09: 23
29/09: 24
30/09: 33
01/10: 32
02/10: 42
03/10: 21
04/10: 11
Número 9 (nascidos em 9, 18 e 27):
28/09: 32
29/09: 33
30/09: 5
01/10: 9
02/10: 11
03/10: 19
04/10: 19