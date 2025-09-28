ASTROLOGIA

Relacionamento à distância? Veja os 3 signos que levam numa boa - e outros 3 que não seguram a barra

Enquanto alguns se adaptam bem, outros simplesmente não suportam ficar longe da pessoa amada

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 14:00

Manter um relacionamento à distância nunca é tarefa simples. É preciso paciência, confiança e, principalmente, muita comunicação. Enquanto alguns signos conseguem levar essa dinâmica com naturalidade, outros não suportam ficar longe da pessoa amada e acabam desistindo rápido. Vamos ver quem encara e quem prefere passar longe desse desafio? A previsão é do astrólogo João Bidu.

Signos que encaram a distância

Gêmeos: Comunicativo por natureza, Gêmeos adora trocar mensagens, ligar e se manter conectado. Como valoriza a conversa e a troca de ideias, consegue manter a relação viva mesmo longe, usando a tecnologia a seu favor.

Sagitário: Para Sagitário, a distância pode até ser vista como parte da aventura. O signo entende que estar junto não significa estar grudado o tempo todo. Quando o reencontro acontece, transforma a saudade em combustível para viver momentos ainda mais intensos.

Aquário: Independente, Aquário lida bem com o espaço. Não sente necessidade de estar ao lado da pessoa amada 24 horas por dia e até vê vantagens em manter certa liberdade. Nesse formato, a relação pode ganhar mais leveza e maturidade.

Signos que fogem da distância

Câncer: Carente de afeto e proximidade, Câncer precisa do contato diário para se sentir seguro. A ausência física pesa demais, e por isso relacionamentos à distância costumam ser um grande desafio para os cancerianos.

Leão: Vaidoso e apaixonado por atenção, Leão gosta de estar no centro do coração do parceiro. Quando não recebe carinho e presença constantes, pode se sentir desvalorizado ou inseguro, o que o leva a evitar esse tipo de relação.

Touro: Touro preza pela rotina e pela segurança que só o contato físico oferece. Para os taurinos, convivência e presença diária são fundamentais. Sem isso, dificilmente conseguem sustentar um relacionamento à distância.