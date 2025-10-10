Acesse sua conta
Guilherme Boury é eliminado na terceira Roça de 'A Fazenda 17'

Ator recebeu apenas 22,98% dos votos do público; decisão foi anunciada na noite desta quinta-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 00:04

Guilherme Boury
Guilherme Boury Crédito: Reprodução

"A Fazenda 17" acabou para Guilherme Boury. Em disputa com Carol Lekker e Yoná Sousa, o sobrinho de Fábio Jr. ganhou apenas 22,98% dos votos do público para ficar e deixou a sede do reality rural. A decisão foi anunciada há pouco na noite desta quinta-feira (9) em programa ao vivo na Record. Ele foi o terceiro eliminado do programa.

Natural de São Paulo, Guilherme veio para o Rio com apenas três meses de idade e se considera carioca nato. Filho da autora Margareth Boury e do ator Heraldo Correia, Guilherme começou a carreira aos 19 anos, quando fez curso de teatro para se tornar ator. Sua estreia foi na novela "Prova de Amor", da própria Record. Depois, passou por produções como "Alta Estação", "Amor e Intrigas" e "Poder Paralelo", papel que lhe rendeu o Prêmio Máster de Ator Revelação em 2007. Na TV Globo, Guilherme integrou o elenco de "Fina Estampa" e "Divã", já no SBT viveu o personagem Júnior no remake de "Chiquititas".

Terceira roça de 'A Fazenda 17'

Carol Lekker por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
Yoná Souza por Reprodução
1 de 3
Carol Lekker por Reprodução

Como a terceira Roça foi formada?

A terceira Roça do programa foi definida na noite desta quarta-feira (8) com a Prova do Fazendeiro que livrou Dudu Camargo pela segunda vez da berlinda. O jornalista ainda levou um prêmio de R$ 10 mil.

Na noite anterior, a indicação da fazendeira Rayane Figliuzzi colocou Carol Lekker na Roça e a dinâmica do poder lampião e a votação na sede colocaram ainda nas mãos do público Guilherme Boury e Yoná Sousa, respectivamente. Boury foi vetado de participar da Prova do Fazendeiro e não teve a oportunidade de tentar se safar da votação do público.

