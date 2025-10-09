Acesse sua conta
Enquete 'A Fazenda 17': dois peões estão empatados para sair na Roça

Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa disputam pela permanência em 'A Fazenda 17'

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 23:29

Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa disputam por permanência no reality rural
Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa disputam por permanência no reality rural Crédito: Reprodução

A disputa está muito acirrada entre Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa na terceira Roça de "A Fazenda 17". De acordo com parcial da Enquete A Fazenda 17 do CORREIO dois peões estão literalmente empatados nos votos para deixar a sede do reality rural da Record. O resultado será anunciado em breve ao vivo no programa.

Segundo informações parciais das 23h12 desta quinta-feira, Carol Lekker está com 36% dos votos para ser eliminada, assim como Guilherme Boury, que aparece com a mesma porcentagem (36%). Yoná Sousa parece ser a queridinha da berlinda com 28% do público desejando vê-la fora do jogo.

Terceira roça de 'A Fazenda 17'

Carol Lekker por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
Yoná Souza por Reprodução
1 de 3
Carol Lekker por Reprodução

Como a roça foi formada?

A terceira roça do programa foi definida na noite desta quarta-feira (8) com a Prova do Fazendeiro que livrou Dudu Camargo pela segunda vez da berlinda. O jornalista ainda levou um prêmio de R$ 10 mil.

Na noite anterior, a indicação da fazendeira Rayane Figliuzzi colocou Carol Lekker na Roça e a dinâmica do poder lampião e a votação na sede colocaram ainda nas mãos do público Guilherme Boury e Yoná Sousa, respectivamente. Boury foi vetado de participar da Prova do Fazendeiro e não teve a oportunidade de tentar se safar. Na noite desta quinta-feira (9), mais um participante será eliminado do reality rural em anúncio ao vivo.

Vote na enquete: quem você quer eliminar?

Tags:

A Fazenda 17 Roça Reality Show

