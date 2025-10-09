Enquete 'A Fazenda 17': Carol Lekker, Guilherme Boury ou Yoná Sousa, quem deve ser eliminado?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 18:02
Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa disputam pela permanência em "A Fazenda 17" nesta semana! A terceira roça do programa foi definida na noite desta quarta-feira (8) com a Prova do Fazendeiro que livrou Dudu Camargo pela segunda vez da berlinda. O jornalista ainda levou um prêmio de R$ 10 mil.
Na noite anterior, a indicação da fazendeira Rayane Figliuzzi colocou Carol Lekker na Roça e a dinâmica do poder lampião e a votação na sede colocaram ainda nas mãos do público Guilherme Boury e Yoná Sousa, respectivamente. Boury foi vetado de participar da Prova do Fazendeiro e não teve a oportunidade de tentar se safar. Na noite desta quinta-feira (9), mais um participante será eliminado do reality rural em anúncio ao vivo.
Terceira roça de 'A Fazenda 17'
Toninho Tornado votou em Yoná Sousa
Dudu Camargo votou em Guilherme Boury
Tamires Assis votou em Guilherme Boury
Yoná Sousa votou em Tamires Assis
Michelle Barros votou em Tamires Assis
Creo Kellab votou em Yoná Sousa
Carolina Lekker votou em Guilherme Boury
Shia Phoenix votou em Yoná Sousa
Kathy Maravilha votou em Guilherme Boury
Wallas Arrais votou em Guilherme Boury
Guilherme Boury votou em Yoná Sousa
Nizam Hayek votou em Yoná Sousa
Saory Cardoso votou em Guilherme Boury
Fabiano Moraes votou em Yoná Sousa
Martina Sanzi votou em Yoná Sousa
Gaby Spanic votou em Guilherme Boury
Matheus Martins votou em Guilherme Boury
Duda Wendling votou em Guilherme Boury
Fernando Sampaio votou em Yoná Sousa
Maria Caporusso votou em Yoná Sousa
William Guimarães votou em Tamires Assis
Walério Araújo votou em Yoná Sousa
Luiz Otávio Mesquita votou em Yoná Sousa
Vote na enquete: quem você quer eliminar?