Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Enquete 'A Fazenda 17': Carol Lekker, Guilherme Boury ou Yoná Sousa, quem deve ser eliminado?

Eliminação será anunciada no programa desta quinta-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 18:02

Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa disputam por permanência no reality rural
Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa disputam por permanência no reality rural Crédito: Reprodução

Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa disputam pela permanência em "A Fazenda 17" nesta semana! A terceira roça do programa foi definida na noite desta quarta-feira (8) com a Prova do Fazendeiro que livrou Dudu Camargo pela segunda vez da berlinda. O jornalista ainda levou um prêmio de R$ 10 mil. 

Na noite anterior, a indicação da fazendeira Rayane Figliuzzi colocou Carol Lekker na Roça e a dinâmica do poder lampião e a votação na sede colocaram ainda nas mãos do público Guilherme Boury e Yoná Sousa, respectivamente. Boury foi vetado de participar da Prova do Fazendeiro e não teve a oportunidade de tentar se safar. Na noite desta quinta-feira (9), mais um participante será eliminado do reality rural em anúncio ao vivo.

Terceira roça de 'A Fazenda 17'

Carol Lekker por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
Yoná Souza por Reprodução
1 de 3
Carol Lekker por Reprodução

Quem votou em quem

Toninho Tornado votou em Yoná Sousa

Dudu Camargo votou em Guilherme Boury

Tamires Assis votou em Guilherme Boury

Yoná Sousa votou em Tamires Assis

Michelle Barros votou em Tamires Assis

Creo Kellab votou em Yoná Sousa

Carolina Lekker votou em Guilherme Boury

Shia Phoenix votou em Yoná Sousa

Kathy Maravilha votou em Guilherme Boury

Wallas Arrais votou em Guilherme Boury

Guilherme Boury votou em Yoná Sousa

Nizam Hayek votou em Yoná Sousa

Saory Cardoso votou em Guilherme Boury

Fabiano Moraes votou em Yoná Sousa

Martina Sanzi votou em Yoná Sousa

Gaby Spanic votou em Guilherme Boury

Matheus Martins votou em Guilherme Boury

Duda Wendling votou em Guilherme Boury

Fernando Sampaio votou em Yoná Sousa

Maria Caporusso votou em Yoná Sousa

William Guimarães votou em Tamires Assis

Walério Araújo votou em Yoná Sousa

Luiz Otávio Mesquita votou em Yoná Sousa

Vote na enquete: quem você quer eliminar?

Leia mais

Imagem - Davi Brito manda recado após anúncio de luta no FMS com ex-A Fazenda: ‘Como eu posso perder?’

Davi Brito manda recado após anúncio de luta no FMS com ex-A Fazenda: ‘Como eu posso perder?’

Imagem - Apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu precisa ir ao médico após fortes dores

Apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu precisa ir ao médico após fortes dores

Imagem - ‘A Fazenda 17’: Dupla vence Prova de Fogo e poder do Lampião muda formação da roça

‘A Fazenda 17’: Dupla vence Prova de Fogo e poder do Lampião muda formação da roça

Tags:

A Fazenda 17 Roça Reality Show

Mais recentes

Imagem - VOTE: Quem será o responsável pela morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'?

VOTE: Quem será o responsável pela morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'?
Imagem - Enquete 'A Fazenda 17': peoa passa na frente na rejeição e deve ser eliminada

Enquete 'A Fazenda 17': peoa passa na frente na rejeição e deve ser eliminada
Imagem - Enquete ‘A Fazenda 17’: Carol Lekker, Fabiano ou Gabily, quem deve ser eliminado na primeira Roça?

Enquete ‘A Fazenda 17’: Carol Lekker, Fabiano ou Gabily, quem deve ser eliminado na primeira Roça?

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador
01

Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador

Imagem - 3 signos vão passar por transformações poderosas após o dia de hoje, 9 de outubro
02

3 signos vão passar por transformações poderosas após o dia de hoje, 9 de outubro

Imagem - Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana
03

Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana

Imagem - Saiba o que está por trás da venda da Casa D'Itália por R$ 23 milhões em Salvador
04

Saiba o que está por trás da venda da Casa D'Itália por R$ 23 milhões em Salvador