TERCEIRA ROÇA

Enquete 'A Fazenda 17': Carol Lekker, Guilherme Boury ou Yoná Sousa, quem deve ser eliminado?

Eliminação será anunciada no programa desta quinta-feira (9)

Elis Freire

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 18:02

Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa disputam por permanência no reality rural Crédito: Reprodução

Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa disputam pela permanência em "A Fazenda 17" nesta semana! A terceira roça do programa foi definida na noite desta quarta-feira (8) com a Prova do Fazendeiro que livrou Dudu Camargo pela segunda vez da berlinda. O jornalista ainda levou um prêmio de R$ 10 mil.

Na noite anterior, a indicação da fazendeira Rayane Figliuzzi colocou Carol Lekker na Roça e a dinâmica do poder lampião e a votação na sede colocaram ainda nas mãos do público Guilherme Boury e Yoná Sousa, respectivamente. Boury foi vetado de participar da Prova do Fazendeiro e não teve a oportunidade de tentar se safar. Na noite desta quinta-feira (9), mais um participante será eliminado do reality rural em anúncio ao vivo.

Terceira roça de 'A Fazenda 17' 1 de 3

Quem votou em quem

Toninho Tornado votou em Yoná Sousa

Dudu Camargo votou em Guilherme Boury

Tamires Assis votou em Guilherme Boury

Yoná Sousa votou em Tamires Assis

Michelle Barros votou em Tamires Assis

Creo Kellab votou em Yoná Sousa

Carolina Lekker votou em Guilherme Boury

Shia Phoenix votou em Yoná Sousa

Kathy Maravilha votou em Guilherme Boury

Wallas Arrais votou em Guilherme Boury

Guilherme Boury votou em Yoná Sousa

Nizam Hayek votou em Yoná Sousa

Saory Cardoso votou em Guilherme Boury

Fabiano Moraes votou em Yoná Sousa

Martina Sanzi votou em Yoná Sousa

Gaby Spanic votou em Guilherme Boury

Matheus Martins votou em Guilherme Boury

Duda Wendling votou em Guilherme Boury

Fernando Sampaio votou em Yoná Sousa

Maria Caporusso votou em Yoná Sousa

William Guimarães votou em Tamires Assis

Walério Araújo votou em Yoná Sousa

Luiz Otávio Mesquita votou em Yoná Sousa