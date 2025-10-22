Veja a cor e o número da sorte que podem mudar o rumo do seu dia nesta quarta-feira (22)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 01:00
O dia nesta quarta-feira, dia 22 de outubro, começa com uma energia de clareza e motivação. Depois de um período de instabilidade, o momento favorece decisões conscientes, conversas produtivas e atitudes práticas. Cada signo sente essa mudança de um jeito - mas todos recebem um empurrãozinho extra de sorte para seguir em frente com mais confiança.
Áries: A pressa dá lugar à clareza. Você entende o que precisa priorizar e sente um alívio ao deixar o que não faz mais sentido. Um novo começo está batendo à porta.
Cor da sorte: Coral
Número da sorte: 17
Touro: O clima é de estabilidade emocional. Você sente prazer nas pequenas conquistas e percebe que está mais preparado para lidar com mudanças do que imaginava.
Cor da sorte: Verde-oliva
Número da sorte: 42
Gêmeos: Conversas sinceras abrem espaço para reconciliações e novas ideias. O dia é ótimo para firmar acordos e se reconectar com quem soma.
Cor da sorte: Azul-petróleo
Número da sorte: 8
Câncer: Emoções profundas vêm à tona, mas de forma leve. Você entende melhor seus próprios limites e sente que está pronto para cuidar mais de si.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 19
Leão: Sua autoconfiança está em alta, e a vida responde a isso. Um elogio, uma oportunidade ou um encontro inesperado pode transformar seu humor hoje.
Cor da sorte: Dourado-âmbar
Número da sorte: 33
Virgem: A energia do dia traz discernimento. Você enxerga o que estava confuso e sente prazer em simplificar. Uma boa notícia pode vir do trabalho.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 4
Libra: O equilíbrio volta a reinar - e junto dele, boas surpresas no campo pessoal. Uma coincidência pode revelar algo que você precisava ouvir.
Cor da sorte: Rosa-antigo
Número da sorte: 26
Escorpião: Hoje a intuição fala alto, e você deve ouvi-la. Um pressentimento certeiro pode te ajudar a tomar a melhor decisão no momento certo.
Cor da sorte: Vinho-escuro
Número da sorte: 13
Sagitário: O otimismo retorna com força total. O universo te empurra para frente e mostra que os riscos certos trazem recompensas reais.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 1
Capricórnio: A disciplina abre espaço para algo novo. Você sente vontade de ousar sem perder o controle - e isso pode te levar mais longe do que imagina.
Cor da sorte: Cinza-grafite
Número da sorte: 21
Aquário: O inesperado te favorece hoje. Mudanças de planos ou imprevistos podem se revelar bênçãos disfarçadas - abrace o novo sem medo.
Cor da sorte: Azul-turquesa
Número da sorte: 37
Peixes: A sensibilidade aumenta, mas vem acompanhada de uma paz interior rara. Você se sente mais conectado com o que realmente importa.
Cor da sorte: Verde-água
Número da sorte: 9