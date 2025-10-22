ASTROLOGIA

Veja a cor e o número da sorte que podem mudar o rumo do seu dia nesta quarta-feira (22)

O dia chega com energia leve e transformadora; descubra o que o universo reserva

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 01:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia nesta quarta-feira, dia 22 de outubro, começa com uma energia de clareza e motivação. Depois de um período de instabilidade, o momento favorece decisões conscientes, conversas produtivas e atitudes práticas. Cada signo sente essa mudança de um jeito - mas todos recebem um empurrãozinho extra de sorte para seguir em frente com mais confiança.

Áries: A pressa dá lugar à clareza. Você entende o que precisa priorizar e sente um alívio ao deixar o que não faz mais sentido. Um novo começo está batendo à porta.

Cor da sorte: Coral

Número da sorte: 17

Touro: O clima é de estabilidade emocional. Você sente prazer nas pequenas conquistas e percebe que está mais preparado para lidar com mudanças do que imaginava.

Cor da sorte: Verde-oliva

Número da sorte: 42

Veja as características dos signos 1 de 7

Gêmeos: Conversas sinceras abrem espaço para reconciliações e novas ideias. O dia é ótimo para firmar acordos e se reconectar com quem soma.

Cor da sorte: Azul-petróleo

Número da sorte: 8

Câncer: Emoções profundas vêm à tona, mas de forma leve. Você entende melhor seus próprios limites e sente que está pronto para cuidar mais de si.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 19

Leão: Sua autoconfiança está em alta, e a vida responde a isso. Um elogio, uma oportunidade ou um encontro inesperado pode transformar seu humor hoje.

Cor da sorte: Dourado-âmbar

Número da sorte: 33

A criança de cada signo 1 de 13

Virgem: A energia do dia traz discernimento. Você enxerga o que estava confuso e sente prazer em simplificar. Uma boa notícia pode vir do trabalho.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 4

Libra: O equilíbrio volta a reinar - e junto dele, boas surpresas no campo pessoal. Uma coincidência pode revelar algo que você precisava ouvir.

Cor da sorte: Rosa-antigo

Número da sorte: 26

Escorpião: Hoje a intuição fala alto, e você deve ouvi-la. Um pressentimento certeiro pode te ajudar a tomar a melhor decisão no momento certo.

Cor da sorte: Vinho-escuro

Número da sorte: 13

Sagitário: O otimismo retorna com força total. O universo te empurra para frente e mostra que os riscos certos trazem recompensas reais.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 1

Capricórnio: A disciplina abre espaço para algo novo. Você sente vontade de ousar sem perder o controle - e isso pode te levar mais longe do que imagina.

Cor da sorte: Cinza-grafite

Número da sorte: 21

Aquário: O inesperado te favorece hoje. Mudanças de planos ou imprevistos podem se revelar bênçãos disfarçadas - abrace o novo sem medo.

Cor da sorte: Azul-turquesa

Número da sorte: 37

Peixes: A sensibilidade aumenta, mas vem acompanhada de uma paz interior rara. Você se sente mais conectado com o que realmente importa.

Cor da sorte: Verde-água