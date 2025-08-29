Acesse sua conta
Pelé como ministro, um dia inteiro de gravação e mais: confira 5 curiosidades de ‘História de Amor’

Novela chega a reta final nas tarde da TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 19:11

Novela tem detalhes que podem ter sido
Novela tem detalhes que podem ter sido Crédito: Reprodução | Globo

‘História de Amor’ teve suas controvérsias quanto a abordagem de alguns temas, mas um ponto é inegável: a trama foi um dos maiores sucessos da TV Globo, abordando temas reais de maneira aprofundada, através do enredo de Helena (Regina Duarte) e Joyce (Carla Marins).

Atual reprise do Edição Especial que resgata tramas leves das 18h ou 19h da TV Globo, a novela chega em sua reta final, com vários barracos. No entanto, a novela guarda algumas curiosidades que poucos devem lembrar.

Primeiro, a abertura. As tramas da Globo guardam aberturas memoráveis, entre elas a de ‘História de Amor’. Na abertura do folhetim, uma mulher dança com um homem de roupa social ao redor de um coração na praia.

Hoje ela é uma das jornalistas mais respeitadas do Brasil: Renata Vasconcelos, que apresenta o Jornal Nacional ao lado de William Bonner. Na época, a jornalista trabalhava como modelo e fez parte de alguns comerciais e campanhas internacionais como da grife francesa Chanel.

De acordo com informações do Memória Globo, a produção celebrou os 30 anos de carreira de Regina Duarte, marcando sua primeira atuação em uma novela das 6.

Quem fez ainda uma aparição especial na trama foi Pelé. Na época ministro dos Esportes do Brasil, o jogador foi entrevistado pelo personagem Assunção (Nuno Leal Maia).

Pelé fez aparição em novela
Pelé fez aparição em novela Crédito: Reprodução | Globo

Uma das curiosidades da trama são os bastidores da produção. Para o casamento entre Paula (Fernanda Ferraz) e Carlos (José Mayer), que levou um dia inteiro de gravação, foram confeccionados 16 buquês de noiva.

A trama ainda marcou a estreia dos atores Fernanda Nobre e Sérgio Hondjakoff na TV quando os dois ainda eram crianças.

Relembre enredo

‘História de Amor’, exibida originalmente entre 1994 e 1995, acompanha a vida de Helena, uma mulher esforçada e apaixonada por Carlos Alberto, um médico renomado que vive uma relação conturbada com a possessiva Paula.

Helena precisa ainda lidar com a gravidez inesperada da filha Joyce, que foi abandonada pelo namorado Caio (Ângelo Paes Leme). A novela foi escrita pelo Maneco, como é conhecido o autor Manoel Carlos, que explora o cotidianos, às vezes irreal, da Zona Sul do Rio de Janeiro e aborda temas voltados ao centro familiar como maternidade, desafios da vida, busca por amores verdadeiros e superação de doenças , como o câncer de mama, além do alcoolismo.

‘História de Amor’ é exibida às 14h45 na TV Globo.

