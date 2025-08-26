Bomba atrás de bomba! Confira 5 revelações do final de ‘História de Amor’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 22:28
É a vez da história de mais uma Helena terminar com a reta final de ‘História de Amor’ (1994), atual reprise do Edição Especial nas tardes da TV Globo. Escrita por Maneco, Manoel Carlos, a trama ainda reserva mudanças e reviravoltas que prometem agitar os próximos capítulos.
Helena (Regina Duarte) e Dalva (Ana Rosa) saem no tapa. Durante um encontro casual, as duas se desentendem e começam a trocar ofensas e agressões, depois que a mãe de Caio (Ângelo Paes Leme) acusa Joyce (Carla Marins) de estar interessada no dinheiro do rapaz.
A mimada Paula (Carolina Ferraz) revela que está grávida de Carlos (José Meyer) e deixa Helena chocada. A protagonista fica balançada com a notícia e acredita que vai perder Carlos.
Para tentar impedir que Paula fique com Carlos, Sheila (Lila Cabral) persegue a rival em um estacionamento na tentativa de tirar sua vida, assim a grávida termina sendo atropelada por outro veículo. No hospital, ela receberá a notícia de que perdeu o bebê que tanto esperava.
Joyce (Carla Marins) coloca a própria mãe Helena para fora de casa. O barraco com a mãe Caio faz com que mocinha mimada se volte contra a mãe, acusando-a de causar problemas ao namoro. A ingrata troca a fechadura, deixando Helena para fora do apartamento.
Marta (Bia Nunnes) revela para Joyce que ela não é filha de Helena, farta de ver a ingratidão da filha da vizinha. Ela abre o jogo e diz que Joyce é filha da irmã de Helen, que morreu ao dar à luz.
Ao revelar para Joyce quem é sua mãe biológica, a mocinha e Marta entram em embate. A vizinha dá uma surra na moça, com direito a vários tapas.
‘História de Amor’ é exibida pela TV Globo, às 14h10 (horário de Brasília), de segunda a sábado. No entanto, os horários podem variar até às 14h45.