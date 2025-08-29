Acesse sua conta
Ator de ‘Vale Tudo’ anuncia fim da carreira e pode deixar novela: ‘Cansei de sofrer’

Ator interpreta papel crucial na trama que chega na reta final, mas rumos podem mudar

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 19:56

Novela chega na reta final
Novela chega na reta final Crédito: Reprodução

O ator Alexandre Nero no ar como Marco Aurélio no remake de ‘Vale Tudo’ pegou os fãs e seguidores de surpresa nesta quinta-feira (28). O ator explicou que não está feliz e “cansou de sofrer” após o encerramento das novelas.

O artista fez um comunicado ao público e a “ex colegas de cena”, afirmando que tomou a decisão após uma reflexão e depois também de ponderar sobre sua carreira como ator. “Hoje, com certa relutância, venho anunciar minha saída oficial do ofício de ator”, iniciou o artista.

Alexandre explicou que “cansou de sofrer por personagens que nem me seguem de volta”. Seguidores do artista avaliaram que a decisão de Alexandre pode modificar os rumos de ‘Vale Tudo’, que chega na reta final.

Alexandre Nero
Alexandre Nero Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Vale lembrar que na primeira versão de 1988, a esposa do personagem interpretado originalmente pelo ator Antonio Fagundes, Leila, vivida por Cássia Kiss, ocupa um papel crucial na trama ao assassinar Odete, na época Beatriz Segall, o que levanta suspeitas sobre o papel dos dois na morte da vilã no remake.

Para quem não lembra, nos próximos capítulos Odete descobre que Marco Aurélio desvia milhões da TCA, empresa que é dona. Na trama atual Leila é interpretada por Carolina Dieckmann, já Odete por Débora Bloch. Além disso, Alexandre Nero está escalado para “Guerreiros do Sol”, trama que promete movimentar a plataforma de streaming Globoplay.

Na mensagem nas redes sociais, Alexandre disse que deixa para trás o “ Stanislavski, o método, as lágrimas sinceras com gosto de colírio”, se referindo ao escritor russo Constantin Stanislavski conhecido pelo seu “sistema” de atuação para atores conhecido mundialmente.

O ator explicou que no seu “novo mundo” que ser galã, como é o caso de César, vivido por Cauã Reymond na trama. De maneira descontraída e com humor, como personagens que já interpretou em sua trajetória, Alexandre Nero explica que continua na atuação, mas agora com outras reflexões sobre sua trajetória, a partir de um novo papel que vai interpretar, desta vez no teatro, que pode ser voltado para a comédia. Nero ainda ressaltou que “negar seria antinatural”.

“Obrigado pela compreensão. Deixo o palco, mas levo o close. Com afeto, Nero, ex ator. Galã por vocação e iluminação natural”, finaliza.

