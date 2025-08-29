NOVO MÊS

Setembro: veja as previsões sobre trabalho e dinheiro para cada signo

Os astros podem influenciar a vida profissional e financeira de acordo com a astrologia

Elis Freire

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 22:03

Homem comemorando ganho de dinheiro Crédito: FreePik

Em um mundo movido ao trabalho e em que precisa de dinheiro para sustentar, essas duas áreas da vida, trabalho e dinheiro, carregam grandes expectativas com o início de um novo de mês. De acordo com a astrologia, os astros podem interferir nessas áreas, projetando cenários mais ou menos favoráveis em setembro a depender do signo. O astrólogo João Bidu fez projeções sobre os dois assuntos para o próximo mês para cada um dos 12 signos no zodíaco.

Confira:

Áries

Dinheiro – Olhando sua situação financeira e percebendo que precisa ganhar na loteria? Graças a Vênus na sua 5ªCasa até o dia 19, pode flertar com a sorte e ganhar um dinheirinho num jogo. Só segure a impulsividade, ok? Já a partir do dia 22, as chances de receber um pix inesperado aumentam! De quebra, você conta com motivação, determinação e instintos no modo turbo para defender seus interesses, negociar e firmar bons acordos ou associações.

Trabalho – Com Sol, Mercúrio e Vênus de rolê pela Casa 6, é modo workaholic ativado! E mesmo sem serviço, deve dar seus pulos para se recolocar. Mas embora conte com mais diplomacia e se dê melhor no trabalho em equipe, Urano retrô na Casa 3 após o dia 6 pede para aprimorar sua maneira de se comunicar. Já os Eclipses dos dias 7 e 21 vêm mostrar a importância de reavaliar a rotina, desacelerar e buscar um equilíbrio saudável.

Touro

Dinheiro – Pode começar setembro querendo mais autonomia financeira, e aí tende a trocar ideias, estudar e buscar novas fontes de renda. Aguarde mudanças, mas instabilidades também, ainda mais após o dia 6, quando Urano fica retrô. Tudo indica que vai ser um período para reavaliar, desapegar e inovar a maneira como ganha e administra seu dindin. E vai ter sorte? Eu não digo nada, mas haverá sinais! Então bora fazer sua fezinha, pois deve dar bom.

Trabalho – Setembro reserva coisas boas pra você, tourinho. Afinal, os astros te ajudam a se relacionar numa boa com todos, a evitar furdunços e a cumprir as tarefas direitinho. Se busca serviço, tende a contar com o QI – quem indica. Sinal de fortes parcerias, sobretudo após o dia 22. Mas nem tudo deve ser um mar de rosas, já que Plutão retrô na 10ª Casa pode trazer mudanças não desejadas e a necessidade de revisar metas.

Gêmeos

Dinheiro – Sempre sobra mês no fim do salário, bebê? Se depender de Júpiter, que tá on na Casa 2, setembro promete ser diferente e tudo indica que vai sobrar dindin na conta. Aleluia, arrepiei! Afinal, além de trazer prosperidade e conforto, o planeta também ativa seu faro para boas oportunidades e seu lado pechincheiro. Tá bom? Pois melhora: Sol, Mercúrio e Marte transitam pela Casa da Sorte em diferentes períodos e favorecem suas apostas.

Trabalho – Seu signo é famoso por ser falante, e com Vênus na Casa 3 até dia 19, tende a assumir o protagonismo das conversas, esbanjar ideias criativas e dar opiniões fortes. Pode brilhar em entrevistas. E após o dia 22, Marte na Casa 6 te dá energia e determinação para dar cabo de tudo. Já com Saturno retrô na Casa 10 no dia 1º e o Eclipse do dia 7, momento de buscar equilibrar o setor profissional com o pessoal e familiar.

Câncer

Dinheiro – Com Vênus na 2ª Casa até o dia 19, tudo indica que sua conta bancária vai ser favorecida e até aumentar. Afinal, mostrando mais confiança no seu taco, carisma e criatividade, pode monetizar um talento, atrair dindin e ganhar crédito com gente próxima. Também tende a fazer belas aquisições materiais. E se tá precisando de sorte, pedido atendido! Além de ter Júpiter no seu signo, Marte entra na benéfica 5ª Casa e beneficia sua fezinha.

Trabalho – Tudo indica que seu jeito generoso e prestativo vai ficar on, e, embora seu signo não seja muito de tagarelar, tende a ficar mais expressivo e direto. Os contatos e trocas de ideias prometem fluir, expandindo seu networking e favorecendo o trabalho em equipe. Mas se está de olho numa promoção, corre o risco de se decepcionar. É que Netuno retrógrado na Casa 10 pede cautela e uma revisão de suas ambições.

Leão

Dinheiro – O jeito que passa tudo no crédito é diferente? Pois o Sol, Mercúrio e Vênus na Casa 2 ajudam a explicar pro seu bom gosto que você não tem grana pra bancar ele, não. E aí pode ter mais pulso firme e autocontrole. Embora não seja o melhor momento para renegociar dívidas, os Eclipses trazem a oportunidade de dar um jeito nas finanças, repensando prioridades, revendo valores, evitando riscos e gastos excessivos e organizando as contas.

Trabalho – Indo trampar porque Deus te deu beleza, não riqueza? Ó, Plutão retrô na Casa das Parcerias pede para rever como se relaciona com os outros. E a boa notícia é que tem um time de astros na Casa da Comunicação domando sua impulsividade e te levando a pensar antes de falar, trazendo diplomacia e te deixando flexível. Se busca um job, entrevistas estão favorecidas e você não deve demorar pra ter a carteira assinada.

Virgem

Dinheiro – Não precisa de motivação, precisa é de grana? Pois Marte na Casa da Fortuna te dá um belo incentivo para colocar um plano em ação com eficiência e buscar equilíbrio financeiro até o dia 22. De quebra, Sol e Mercúrio também na Casa 2 trazem oportunidades de conquistar conforto nas últimas semanas. Questões podem vir à tona, inclusive sobre negociação ou recursos compartilhados, mas você conta com habilidades para fechar bons acordos.

Trabalho – Com Sol e Mercúrio no seu signo em boa parte do mês, tende a ser 100% dedicado e perfeccionista, mas 200% crítico e sincericida. O Eclipse Solar pode te ajudar a refletir e redefinir como quer ser vista(o). Já Plutão retrô na Casa 6 em setembro e Urano retrô na Casa 10 após o dia 6 entregam spoilers tensos do trabalho e carreira, te motivando a fazer mudanças na rotina do job e em seus objetivos profissionais.

Libra

Dinheiro – Sonhando que tudo vai se resolver quando ganhar na loteria, librianjo? Ihhh, melhor rever isso aí, pois Plutão retrô na Casa da Sorte em setembro não traz previsão de acertos, não. Já a partir do dia 22, Marte na Casa da Bufunfa promete deixar seu signo 100% destemido, motivado e determinado a buscar novas fontes de renda, alcançar objetivos financeiros e sair do sufoco. Só que o dindin pode entrar fácil e sair mais fácil ainda.

Trabalho – Com Saturno retrô na Casa 6 logo no dia 1º, pode ter vontade de nem ir trampar, mas, lembrando que é pobre, a vontade deve passar rapidinho. Ainda bem que Sol, Mercúrio e Marte de rolê pelo seu signo te motivam a buscar um ambiente agradável, enquanto o Eclipse do dia 7 te incita a refletir e encontrar o equilíbrio entre trabalho e saúde mental. O bom é que Júpiter na Casa 10 em setembro promete bênçãos pra carreira.

Escorpião

Dinheiro – É bem possível que você comece setembro recebendo um pix inesperado. Axé! Mas o jogo pode virar, e não tanto a seu favor, ainda mais a partir do dia 6. Vejo aqui que imprevistos tendem a surgir, sobretudo em negociação, investimento, finanças conjuntas, tecnologia etc. E abre o zoião com apostas que prometem ganhos exorbitantes ou rápidos demais, valeu? Tudo indica que vai ser um mês para estabelecer limites e evitar criar ilusões.

Trabalho – Os humilhados devem ser exaltados, graças a Vênus na Casa 10 até o dia 19 e Marte no seu signo após o dia 22 ativando seu carisma, valorizando sua imagem, aumentando sua criatividade e te dando garra pra vencer a concorrência (e até as cobronas!). Boas chances de alcançar sucessos, promoção ou a vaga que queria. Mas com Netuno retrô na Casa 6, o serviço pode não ser suave na nave e você deve redobrar a atenção.

Sagitário

Dinheiro – Alô, alô, sagita! Tudo indica que seu bolso vai receber chuva de bênçãos em setembro, inclusive um pix que você nem sonhava, financiamento familiar ou ganho de associação. Período favorável para investir numa reforma ou projeto que vise melhorias e a valorização do seu imóvel. A notícia chatinha é que Netuno segue no modo retrô na sua Casa da Sorte e alerta para o risco de frustrações – não é hora de meter o louco e exagerar, tá?

Trabalho – Já que os boletos não se pagam sozinhos, você deve ir pra luta! E Sol, Mercúrio e Vênus de rolê pela Casa 10 trazem persistência, empenho e foco nos objetivos. Pode se candidatar a uma vaga melhor e ter sucesso. Mas tende a praticar esporte de risco: dar sua opinião sincerona. Já os Eclipses despertam a vontade de mudar, avançar e se estabilizar, sendo oportuno redefinir o rumo da carreira e suas prioridades.

Capricórnio

Dinheiro – Sua conta tá que nem àquela menina dos Simpsons: Lisa? Ó, Plutão retrô na Casa 2 em setembro pode trazer problemas e deixar tudo na mesma – ou até pior. Ôxe! A notícia boa é que também traz a oportunidade de fazer mudanças positivas, sobretudo em suas atitudes, hábitos de consumo e fontes de renda. E se precisa negociar um valor, você tende a contar com um impulso poderoso de Vênus até o dia 19 para conseguir o melhor acordo possível.

Trabalho – Corre fazer suas coisas, mostrar suas ideias e alterar o que tiver que alterar na primeira semana, pois Urano entra no modo retrô no dia 6 e aí pode ficar mais difícil fazer mudanças. O bom é que deve ser um período para revisar tarefas diárias e buscar eficiência. E com Sol, Mercúrio e Marte passeando pelo ponto alto do mapa, o sucesso tende a chegar pra você e seu trabalho impecável promete ser reconhecido, caprica!

Aquário

Dinheiro – Setembro deve ser puxado, já que Saturno passa a retrogradar pela Casa 2 logo no dia 1º. Mas, embora possa ter perrengues, tudo indica que você vai receber valiosas lições e incentivos para rever e planejar as contas, mudar a forma como lida com grana, inclusive dos outros, e ser responsável. Pode botar ordem no caos! E se quer ganhar na loteria e postar “Feliz no simples”, tem mais chances de se dar bem em apostas na primeira semana.

Trabalho – Tá só esperando os dias de glória, aquariane? Bora glorificar de pé, pois tudo indica que eles chegaram! Júpiter tá on na Casa 6 em setembro promete sucesso em suas tarefas, boas relações profissionais e crescimento no serviço. Vejo chances de conseguir um job ou a tão aguardada efetivação! E no dia 22, Marte chega na Casa 10 e deixa seu signo mais determinado do que nunca a alcançar seus objetivos. E pode triunfar!

Peixes

Dinheiro – Setembro chega exigindo um nível de atenção e prudência que você pode ficar devendo, culpa de Netuno retrô na Casa 2, que traz confusões e idealizações. Mas tem outros astros jogando a seu favor! É o caso de Júpiter, que tá on na Casa da Sorte e faz sua estrela brilhar – sorteio, bingo, loteria, raspadinha etc. estão favorecidos e prometem ganhos extras. E dá pra melhorar? Ôôô se dá! Afinal vejo chances de receber dindin inesperado.

Trabalho – Nascida(o) pra ser mimada(o), obrigada(o) a trabalhar? Fazer o quê, não é? Ainda bem que Vênus desfila pela Casa 6 até o dia 19 e traz mais autoconfiança, criatividade e energia em suas tarefas rotineiras, te deixando no modo arrasane e brilhante! E como tende contar com um olhar mais crítico, prático e detalhista, pode ser uma boa época para analisar parcerias e fortalecer aquelas que estejam em sintonia com você.