VÍDEO: Marido de Thalita Carauta posa de sunga após transição de gênero

Ator tem uma relacionamento com a global desde 2022

Elis Freire

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 22:56

Thalita Carauta e Tay O'hanna estão juntos há três anos Crédito: Reprodução

Tay O’hanna, marido da atriz Thalita Carauta, movimentou as redes sociais ao surgir em um vídeo de sunga, exibindo a boa forma e o abdômen definido. O ator trans, de 30 anos, recebeu uma enxurrada de elogios, como “gato”, “homem perfeito” e “lindo”.

Na legenda, Tay publicou um texto reflexivo: “Aos famintos de corpo e pele, aos mobilizados de qualquer coisa. Um brinde quente à sociedade do show da qual também faço parte, um delírio em queda livre, que Ma’at seja por mim, no manto Nut da eternidade. Nem que seja por enquanto. Um algoritmo”.

O ator iniciou sua transição de gênero em 2024, quando passou a fazer terapia hormonal. Hoje, se identifica como uma pessoa transgênero e não binária. Ou seja, ele não se identifica com o gênero feminino designado ao nascer, mas também não se define em um dos opostos (mulher ou homem), flutuando entre os dois. Em entrevistas recentes, Tay descreveu o processo como uma jornada intensa de autodescoberta, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional.

Companheiros desde 2022, Tay e Thalita se conheceram durante as gravações da série "Segunda Chamada". Além da vida pessoal, o artista também se destaca nos palcos e recentemente integrou o elenco do musical "Na Palma da Mão", que conta a trajetória da sambista Leci Brandão.