VÍDEO: Marido de Thalita Carauta posa de sunga após transição de gênero

Ator tem uma relacionamento com a global desde 2022

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 22:56

Thalita Carauta e Tay O'hanna estão juntos há três anos
Thalita Carauta e Tay O'hanna estão juntos há três anos Crédito: Reprodução

Tay O’hanna, marido da atriz Thalita Carauta, movimentou as redes sociais ao surgir em um vídeo de sunga, exibindo a boa forma e o abdômen definido. O ator trans, de 30 anos, recebeu uma enxurrada de elogios, como “gato”, “homem perfeito” e “lindo”.

Na legenda, Tay publicou um texto reflexivo: “Aos famintos de corpo e pele, aos mobilizados de qualquer coisa. Um brinde quente à sociedade do show da qual também faço parte, um delírio em queda livre, que Ma’at seja por mim, no manto Nut da eternidade. Nem que seja por enquanto. Um algoritmo”.

Thalita Carauta e Tay O'hanna

Thalita Carauta e Tay O'hanna por Reprodução
Thalita Carauta e Tay O'hanna por Reprodução
Tay O'hanna por Reprodução
Tay O'hanna por Reprodução
Tay O'hanna por Reprodução
Tay O'hanna por Reprodução
Tay O'hanna por Reprodução
Tay O'hanna por Reprodução
Thalita Carauta e Tay O'hanna por Reprodução
1 de 9
Thalita Carauta e Tay O'hanna por Reprodução

O ator iniciou sua transição de gênero em 2024, quando passou a fazer terapia hormonal. Hoje, se identifica como uma pessoa transgênero e não binária. Ou seja, ele não se identifica com o gênero feminino designado ao nascer, mas também não se define em um dos opostos (mulher ou homem), flutuando entre os dois. Em entrevistas recentes, Tay descreveu o processo como uma jornada intensa de autodescoberta, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional.

Companheiros desde 2022, Tay e Thalita se conheceram durante as gravações da série "Segunda Chamada". Além da vida pessoal, o artista também se destaca nos palcos e recentemente integrou o elenco do musical "Na Palma da Mão", que conta a trajetória da sambista Leci Brandão.

Veja vídeo:

