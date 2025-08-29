'Pai, abre a porta?': Menina chora por cadela de rua e vídeo tem final feliz

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 21:40
Há quem diga que os animais são melhores amigos. Leais e cúmplices, até nos momentos mais difíceis, uma criança provou que o afeto que move os cães é real! Victoria sempre passava por uma rua com o pai, enquanto ele dirigia e lá encontrava uma cadela sem tutor.
História comovente
A menina sempre dava cafuné ao animal, que se habituou com o gesto de carinho e já reconhecia o automóvel do pai de Victoria, Poncho Gutiérrez, e sempre vinha em direção a ele quando o avistava. Victoria que acariciava o animal pela janela do carro, insistia para que o pai adotasse o pet.
O caso que aconteceu na Espanha chegou até viralizar um vídeo em que a menina implora aos choros para que o pai abra a porta do carro. Relutante, ele diz que “não”. No entanto, o animal pula a janela, para felicidade de Victoria.
Até que certo dia, ele resolveu adotar o animal, que agora ganhou o nome de Canela, para a felicidade de Victoria e dos internautas que não esconderam a felicidade ao saber do final feliz.
“É uma criança com amor e criada com amor”, comentou uma seguidora nas redes sociais. “Estou chorando”, diz outra. “Você é um grande pai”, elogiou outra.
Nas redes sociais, Poncho compartilha diversos registros com a cadela adotada, inclusive trends com a filha e o animal, que se tornou o maior motivo de felicidade da casa.