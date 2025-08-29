Acesse sua conta
'Pai, abre a porta?': Menina chora por cadela de rua e vídeo tem final feliz

Cadela reconhecia carro do pai de menina que a acariciava

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 21:40

Menina
Menina implora por adoção de animal em vídeo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Há quem diga que os animais são melhores amigos. Leais e cúmplices, até nos momentos mais difíceis, uma criança provou que o afeto que move os cães é real! Victoria sempre passava por uma rua com o pai, enquanto ele dirigia e lá encontrava uma cadela sem tutor.

História comovente

A menina sempre dava cafuné ao animal, que se habituou com o gesto de carinho e já reconhecia o automóvel do pai de Victoria, Poncho Gutiérrez, e sempre vinha em direção a ele quando o avistava. Victoria que acariciava o animal pela janela do carro, insistia para que o pai adotasse o pet.

O caso que aconteceu na Espanha chegou até viralizar um vídeo em que a menina implora aos choros para que o pai abra a porta do carro. Relutante, ele diz que “não”. No entanto, o animal pula a janela, para felicidade de Victoria.

Até que certo dia, ele resolveu adotar o animal, que agora ganhou o nome de Canela, para a felicidade de Victoria e dos internautas que não esconderam a felicidade ao saber do final feliz.

“É uma criança com amor e criada com amor”, comentou uma seguidora nas redes sociais. “Estou chorando”, diz outra. “Você é um grande pai”, elogiou outra.

@ponchogtzs

♬ sonido original - Poncho Gutierrez

Nas redes sociais, Poncho compartilha diversos registros com a cadela adotada, inclusive trends com a filha e o animal, que se tornou o maior motivo de felicidade da casa.

