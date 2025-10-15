Acesse sua conta
Quem foi Sérgio Mattos, empresário que descobriu Gisele e Cauã

Booker e caça-talentos morreu nesta quarta-feira (15) no Rio

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 22:55

Sérgio Mattos Crédito: Reprodução

Sérgio Mattos, fundador da agência de modelos 40 Graus, faleceu nesta quarta-feira (15), aos 62 anos. A morte foi confirmada pela própria agência do empresário, em postagem nas redes sociais. Segundo informações do O Globo, ele estava internado em estado grave em um hospital do Rio de Janeiro, após complicações renais, e encontrava-se entubado.

Natural da Bahia, Sérgio, conhecido carinhosamente como Serginho, mudou-se para o Rio de Janeiro ainda criança, aos 7 anos. Nos anos 1980, ingressou no curso de jornalismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e, paralelamente, explorava as carreiras de ator e modelo. 

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

