Mateus Solano dá tapa e derruba celular de mulher em teatro

Assessoria do ator informou que a plateia foi avisada quatro vezes sobre a proibição de filmar a peça

Elis Freire

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 22:49

Ator percebeu que fã estava filmando a peça e agiu Crédito: Reprodução

O ator Mateus Solano protagonizou uma cena que realmente quebrou a quarta parede no seu espetáculo, O Figurante, na noite dessa terça-feira (14), no Rio Grande do Sul. Durante a peça, o eterno "Félix" percebeu que estava sendo filmado por uma telespectadora e deu um tapa no celular dela, derrubando o aparelho. A situação pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco durante o programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, nesta quarta-feira (15).

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões sobre a reação do artista. De acordo com o colunista, a mulher envolvida na situação foi quem enviou as imagens e é uma grande fã de Mateus Solano. Ela alega que o ator machucou a sua mão e que ela se sentiu "agredida" e "ofendida" por Solano.

Após o ocorrido, o ator continuou atuando normalmente. Ainda de acordo com o jornalista, a mulher contou que o celular permaneceu no chão por cerca de 15 minutos pois ficou "constrangida" de pegá-lo depois do que houve. “Ele bateu na minha mão e arrancou o celular, assim como vocês podem ver no vídeo. Eu nem tive coragem de pegá-lo do chão. Ficou uns 15 minutos lá, porque eu fiquei constrangida", disse.

Assessoria do ator se pronunciou

A assessoria de Mateus Solano disse, em nota enviada à imprensa, que a plateia é informada quatro vezes sobre a proibição de filmagens durante o espetáculo. A equipe ainda argumentou que: “Nesse momento, quem retira o celular da plateia é a Ivana [personagem interpretada por ele], que circula pelo teatro e interage com o público durante a encenação.”

Mateus Solano se colocou à disposição para reparar qualquer possível dano causado ao aparelho da fã.

Leia nota na íntegra

Mateus Solano está há mais de um ano fazendo seu primeiro monólogo “O figurante” por todo país. Até agora, foram quase 200 apresentações assistidas por 100 mil espectadores. Antes do início de cada sessão, a plateia é avisada quatro vezes para desligar seus aparelhos celulares, que atrapalham, e muito, a quem está no palco e a quem está a volta; Inclusive, para que a experiência no teatro, que acontece ao vivo, seja desfrutada ao máximo por todos.

Nesse momento do espetáculo mostrado no vídeo, quem retira o celular da plateia é Ivana, uma das personagens interpretadas por Mateus, que circula pelo teatro e interage com o público ao longo da encenação.

O figurante” segue em turnê pelo país, com diversas apresentações agendadas para as próximas semanas. Após cada sessão, Mateus Solano seguirá recebendo o carinho de seu público, inclusive para tirar fotos e receber abraços, como tem feito desde a estreia do projeto.