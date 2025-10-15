Adriana Galisteu manda recado após 'periquita marcada' repercutir na web

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 21:57
Um detalhe do look de Adriana Galisteu para apresentar o "A Fazenda 17" nesta terça-feira (14) não passou despercebido pelos telespectadores e repercutiu na web com diversos memes que chegaram até a famosa. Os internautas apontaram que a calça escolhida para a loira deixou em evidência a região íntima da apresentadora, marcando-a na roupa.
“Gente a perereca da Galisteu ao vivo, meu Deus”, comentou um usuário do X ao publicar a imagem da apresentadora durante o programa ao vivo na Record.
Adriane Galisteu
Os comentários sobre a situação foram os mais diversos. Alguns detonaram a produção e a apresentadora pela escolha. "Fiquei com dó, rsrsrs a produção errou feio no look", apontou uma usuária. "Alguém avisa q tem q colocar um protetor diario", disse outra. Teve também quem achou desnecessário comentar sobre isso já que "quando são as bolas de um cantor sertanejo ninguém fala".
Diante da repercussão, Galisteu usou as redes sociais para rebater as críticas: “Gente vocês nunca viram a costura de uma roupa não?”, questionou.
Antes do programa desta terça (14) ir ao ar, Adriane publicou um ensaio que fez com o look. Nas imagens, é possível ver que há uma costura da roupa próxima a região íntima da apresentadora, como destacado por ela.