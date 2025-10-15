Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adriana Galisteu manda recado após 'periquita marcada' repercutir na web

Telespectadores comentaram sobre look que teria deixado as partes íntimas da apresentadora em evidência

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 21:57

Adriane Galisteu apresenta o reality 'A Fazenda'
Adriane Galisteu apresenta o reality 'A Fazenda' Crédito: Reprodução

Um detalhe do look de Adriana Galisteu para apresentar o "A Fazenda 17" nesta terça-feira (14) não passou despercebido pelos telespectadores e repercutiu na web com diversos memes que chegaram até a famosa. Os internautas apontaram que a calça escolhida para a loira deixou em evidência a região íntima da apresentadora, marcando-a na roupa. 

“Gente a perereca da Galisteu ao vivo, meu Deus”, comentou um usuário do X ao publicar a imagem da apresentadora durante o programa ao vivo na Record.

Adriane Galisteu

Adriane Galisteu virou pauta por conta do look em 'A Fazenda 17' por Reprodução
Adriane Galisteu virou pauta por conta do look em 'A Fazenda 17' por Reprodução
Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda' por Antonio Chahestian/Record
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu e Ayrton Senna Reprodução por Reprodução
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu com capacete de Ayrton Senna por Reprodução
Ayrton Senna e Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu segue na apresentação do reality rural por Reprodução
aDRI por Reprodução
Divulgação / Rio2C. por Divulgação / Rio2C.
Adriane GAlisteu por Marina Silva/ CORREIO
A apresentadora Adriane Galisteu por Divulgação
Playboy com Adriane Galisteu por Divulgação I Playboy
Playboy com Adriane Galisteu por Drausio Tuzzolo I Playboy
Adriane Galisteu se inspirou em casa de apostas para fantasia por Reprodução/Instagram
Galisteu por Reprodução
Adriana Galisteu por Reprodução / Redes Sociais
Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu lembrou os 30 anos da morte de Ayrton Senna por Reprodução/Instagram
Ayrton Senna e Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução / YouTube
1 de 24
Adriane Galisteu virou pauta por conta do look em 'A Fazenda 17' por Reprodução

Os comentários sobre a situação foram os mais diversos. Alguns detonaram a produção e a apresentadora pela escolha. "Fiquei com dó, rsrsrs a produção errou feio no look", apontou uma usuária. "Alguém avisa q tem q colocar um protetor diario", disse outra. Teve também quem achou desnecessário comentar sobre isso já que "quando são as bolas de um cantor sertanejo ninguém fala". 

Diante da repercussão, Galisteu usou as redes sociais para rebater as críticas: “Gente vocês nunca viram a costura de uma roupa não?”, questionou.

Antes do programa desta terça (14) ir ao ar, Adriane publicou um ensaio que fez com o look. Nas imagens, é possível ver que há uma costura da roupa próxima a região íntima da apresentadora, como destacado por ela. 

Leia mais

Imagem - Ator baiano lidera rejeição e deve ser o próximo eliminado de A Fazenda 17

Ator baiano lidera rejeição e deve ser o próximo eliminado de A Fazenda 17

Imagem - Enquete 'A Fazenda 17': Yoná, Fernando, Matheus ou Rayane, quem deve ser eliminado na quarta Roça?

Enquete 'A Fazenda 17': Yoná, Fernando, Matheus ou Rayane, quem deve ser eliminado na quarta Roça?

Imagem - Gaby Spanic ameaça deixar 'A Fazenda 17' após brigas com peão: 'Quero sair daqui!'

Gaby Spanic ameaça deixar 'A Fazenda 17' após brigas com peão: 'Quero sair daqui!'

Tags:

A Fazenda 17

Mais recentes

Imagem - O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão

O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão
Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
Imagem - Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos